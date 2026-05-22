AsiaNet 201543

神戸発, May 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自動車およびモビリティ分野を中心にソフトウェア開発サービスおよび革新的なITソリューションを提供する日本企業である株式会社ミックウェア（以下「当社」または「ミックウェア」）は、本田技研工業株式会社 （以下「本田技研工業」）の「優良感謝賞（開発部門）」を受賞したことを発表しました。

「優良感謝賞」は、本田技研工業が各分野で優れた功績を残した取引先を表彰するものです。



同賞受賞の理由・背景として、開発部門で、ミックウェアが、IVIソフトウェアの設計思想、開発プロセス、品質の作り込みにおいて、開発初期段階から密接な協業を通じて実践的かつ本質的な支援を提供したこと、その結果として、高品質を維持しながら量産開発を着実に遂行するとともに、高い資産流用性・カスタマイズ性と低コストの両立を実現し、さらに、ソフトウェア資産の継続的な進化により、多機種・グローバル展開を可能とし、SDV時代を見据えた競争力強化にも大きく寄与したと評価いただきました。

2026年5月8日、ミックウェア神戸本社にて贈呈式が執り行われ、トロフィーが授与されました。







ミックウェアについて

ミックウェアは、神戸を本社とするソフトウェア開発およびITソリューションの提供企業であり、主として自動車・モビリティ分野に注力しています。当社は、マルチメディア、ナビゲーション、ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）、テレマティクス、運転支援機能など車載インフォテインメント（ In-Vehicle Infotainment：IVI）システムの開発・販売を主力事業としています。加えて、ナビゲーションソフトウェアおよび位置情報を活用したスマートフォン向けアプリケーションの開発にも強みを有しています。

2003年の創業以来、ミックウェアは20年以上にわたり自動車向けソフトウェア分野での経験と実績を積み重ねてきました。当社は、本田技研工業株式会社およびトヨタ自動車株式会社をはじめとする日本の主要完成車メーカー（OEM）と長期的な取引関係を構築しています。当社は、エンジニアリング力、独自技術および長年にわたるOEMとの関係を強みとして、2024年2月28日時点における売上高ベースで、日本のTier 1サプライヤーの中でIVI市場において第9位にランクされました。これは、当社が委託し、Frost & Sullivanが作成した業界レポート「IVI、自動車ナビゲーションシステムおよびデジタルマッピング市場」によるものです。また、当社は日本国内において6事業会社、12拠点を展開するとともに、海外展開として米国、タイおよびドイツに子会社を設立しています。

詳細につきましては、当社IRサイト（www.ir-micware.com/ja）をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースに含まれる一部の記述は、将来予想に関する記述であり、これには当社が提案している本募集および調達資金の意図を含みますが、これに限定されるものではありません。これらの将来予想に関する記述は、既知および未知のリスクと不確実性を含み、当社の財務状況、業績、事業戦略および資金需要に影響を与える可能性があると当社が考える将来の事象について、当社の現在の期待および予測に基づいています。これには、当社の本募集が成功裏に完了するとの期待も含まれます。投資家の皆様は、本プレスリリースにおいて「概算する」「信じる」「希望する」「期待する」「予想する」「予測する」「見積もる」「計画する」「意図する」「予定する」「～するであろう」「～するはずである」「～すべきである」「～できる」「～かもしれない」等の表現、またはその他の類似表現を用いた箇所に、これらの将来予想に関する記述を多く（すべてではありませんが）見つけることができます。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述を、その後に発生する事象や状況、または当社の予測の変更を反映するために、公に更新または修正する義務を負いません。これらの記述は、市場環境に関連する不確実性や、SECに提出された登録届出書の「リスク要因」セクションに記載されているその他の要因を含む（ただしこれらに限定されません）、不確実性およびリスクの影響を受けます。当社は、これらの将来予想に関する記述に含まれる期待は合理的であると考えていますが、そのような期待が正しいことを保証することはできません。当社は投資家に対し、実際の結果が予想と大きく異なる可能性があることに注意を促すとともに、将来の業績に影響を与える可能性のあるその他の要因について、登録届出書およびその他のSEC提出書類をご確認いただくことを推奨します。追加の要因については、当社のSEC提出書類に記載されており、www.sec.govにて閲覧可能です。

お問い合わせ先：

株式会社ミックウェア

IR担当

メールアドレス：mic_ir@micware.co.jp

広告担当

メールアドレス：mic_pr@micware.co.jp

Ascent Investor Relations LLC

ティナ・シャオ

電話番号： +1-646-932-7242

メールアドレス： investors@ascent-ir.com

この発表に関する写真はこちらで入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc73f0b7-ddfb-4894-ae57-58d686294b9c/ja

（左から）ミックウェアのCTO 重野 正英、ミックウェアのCEO 鳴島 健二、本田技術研究所 SDV研究開発センター スマートキャビン開発室 室長の滝口 貴様、開発改革ブロック ブロック長の坂 輔様、インフォテイメントソフトウェア開発ブロック ブロック長の武川 哲也様

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9a24bbb0-13e7-4a46-b40d-8a602e1d074b/ja

本田技研工業よりミックウェアのへ授与された「優良感謝賞（開発部門）」

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ac47af6-5b9f-439f-b4de-a960bb32fc84/ja

ミックウェアのCEO 鳴島 健二（左）へ「優良感謝賞（開発部門）」を授与する、本田技術研究所 SDV研究開発センター スマートキャビン開発室 室長の滝口 貴様（右）

Source: MICWARE CO., LTD.

（日本語リリース：クライアント提供）





