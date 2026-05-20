「小樽を、ひと巻き。」小樽の素材にこだわったソフトクリーム店「OTARU SOFTCREAM」 朝里川温泉郷に5月20日OPEN！

株式会社Otaru arch

小樽でサウナ施設や飲食店を運営する株式会社Otaru arch（代表取締役社長：橋本喜生子）は、2026年5月20日（水）、小樽の素材にこだわったソフトクリーム店「OTARU SOFTCREAM」を朝里川温泉郷にオープンいたします。

当店では、「小樽の魅力をソフトクリームで表現する」をコンセプトに、地元食材を活かした２つの味のソフトクリームを展開します。

「小樽ソフト」

小樽地鶏の平飼いたまごを使用。濃厚でコクのある味わいと、素材本来の風味を楽しめるソフトクリームに仕上げました。

「朝里ダムソフト」

小樽の老舗菓匠・新倉屋のごまパウダーを使用。香ばしい黒ごまの風味が広がります。

観光客だけではなく、地元の方々やドライブ途中のお客様、温泉帰りのお客様にも気軽に立ち寄っていただける店舗を目指します。朝里川温泉郷の新たな立ち寄りスポットとして小樽の魅力発信につなげてまいります。

「小樽を、ひと巻き。」 素材のこだわり１ 小樽地鶏の希少なたまご

小樽地鶏とは、小樽で平飼い飼育されている希少な地鶏。のびのびとした環境で育てられ、濃厚な旨みの卵が特徴です。

一般的な大量生産の鶏とは違って、ストレスの少ない環境、自由に動き回れる平飼い、しっかりした飼育期間、小規模で丁寧な生産をすることによって、卵や肉の味が濃く、旨みが強いと言われています。そして、小樽地鶏の卵は「3日に1個ほど」と言われるほど生産量が少なく、希少性が高いのも特徴です。その希少なたまごを贅沢にソフトクリームに使用しています。

「小樽を、ひと巻き。」 素材のこだわり２ 新倉屋の黒ごまパウダー

小樽地鶏本舗・松下敏彦社長と弊社代表

小樽名物の一つ新倉屋の「花園だんご」。中でも胡麻味は、だんごにたっぷり黒ごまパウダーがかかっていて、ごまの風味を感じられる団子です。その黒ごまパウダーをソフトクリームに使用し、朝里川温泉郷の観光スポットでもある「朝里ダム」に見立て、黒ごまのソフトクリームを開発しました。

店舗名

OTARU SOFTCREAM

オープン日

2026年5月20日（水）

所在地

小樽市新光5丁目12番25号

朝里川温泉郷・湯の花朝里殿/SAUNA Otaru arch隣

営業時間

11:00～17:00

定休日

不定休

SNS

https://www.instagram.com/otaru_softcream/