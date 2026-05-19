SNSで話題の次世代食感グミ「グミッツェル」など人気商品が阪神梅田本店に登場！　カンロ直営店「ヒトツブカンロ」を大阪 梅田に期間限定オープン

カンロ株式会社

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下 カンロ）は、グミッツェルなどで連日大盛況いただいている直営店「ヒトツブカンロ」のポップアップストアを阪神梅田本店にて2026年6月10日（水）～6月23日（火）の期間で出店いたします。

《今年は期間を延長！3年連続で“阪神梅田本店”に「ヒトツブカンロ」が登場！》

「ヒトツブカンロ」は、カンロが創業100周年を迎えた2012年にオープンしたキャンディショップです。飴をあげる楽しさともらう楽しさを作り出したいという気持ちから「ヒトからヒトへ つながるヒトツブ」をコンセプトに、見た目や味だけでなく 「音」が楽しめるグミとしてASMR動画が話題の次世代食感グミ「グミッツェル」などを販売しています。

昨今、グミ市場が急拡大する中で、キャンディをギフトとして贈るシーンも増えており、ヒトツブカンロの2025年の売上高は過去最高を記録しております。ヒトツブカンロの商品は常設店である原宿店の他、オンラインショップでも販売しておりますが、実際に手に取って選んでいただけたり、直接お客様とコミュニケーションをとれたりする機会を増やしたいという思いから全国各地でポップアップストアを出店しています。阪神梅田本店には、2024年から3年連続での出店となり、ご来店いただけるお客様も増加傾向にあることから、今年はこれまでよりも長い2週間の期間で出店させていただきます。

今回の出店では、人気No.1商品「グミッツェル」をはじめとするヒトツブカンロの看板商品などギフトやお土産にもピッタリな飴やグミを中心としたキャンディ商品を幅広く取り揃えておりますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください。

【ヒトツブカンロ 阪神梅田本店ポップアップストア 取扱商品（一部）】

※販売個数を制限させていただく可能性がございます。

■グミッツェルBOX 6個セット（税込1,101円）

ヒトツブカンロで人気No.1を誇る、焼き菓子のプレッツェル型をイメージしたグミ「グミッツェル」。

外はパリッと、中はしっとりした噛んだ瞬間に思わず驚く次世代食感をお楽しみいただけます。フレーバーは、グレープ味、ソーダ味、ラフランス味、グレープフルーツ味、オレンジ味、ピーチ味の6種類。

【ヒトツブカンロ 阪神梅田本店（ポップアップストア） ショップ概要】

期間 ：2026年6月10日（水）～6月23日（火）

場所 ：阪神梅田本店 地下1階 スイーツイベント

住所 ：大阪市北区梅田1丁目13番13号

営業時間：10：00～20：00

【ヒトツブカンロ ショップ情報】

<ヒトツブカンロ 原宿店>

営業時間：11:00～21:00（施設営業時間に準ずる）

場所 ：〒150-0001東京都渋谷区神宮前6-31-21

東急プラザ原宿「ハラカド」１F

TEL ：03-6805-1414

※営業時間は変更の可能性があります

※16時までのご入店にはオンライン整理券が必要です

<ヒトツブカンロ 伊勢丹新宿店>

開業日 ：2026年5月20日（水）

営業時間：10:00～20:00（施設営業時間に準ずる）

場所 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

伊勢丹新宿店 本館地下1階

※営業時間は変更の可能性があります

※販売方法につきましては、4月27日(月)午前10時より、伊勢丹新宿店 特設サイトにてご案内いたします。

https://www.mistore.jp/store/shinjuku/feature/foods/sweets_renewal.html

＜ヒトツブカンロ 羽田空港店（ポップアップストア）＞

期間 ：2026年4月8日（水）～7月7日（火）

営業時間：7：00～20：00

場所 ：羽田空港第1ターミナル 2階マーケットプレイス「羽田スタースイーツ」内

住所 ：東京都大田区羽田空港３丁目３－２

＜ヒトツブカンロ オンラインショップ＞

https://kanro.jp/pages/hitotubu

※ヒトツブカンロ グランスタ東京店は、グランスタ東京丸の内坂エリアの一部リニューアル工事に伴い、2026年1月18日（日）をもって閉店になりました。

https://kanro.jp/blogs/hitotubu-news/20251208

【ヒトツブカンロについて】

「ヒトツブカンロ」はカンロ株式会社が創業100周年を迎える2012年にJR東京駅でオープンしたキャンディショップです。コンセプトは「ヒトからヒトへ つながるヒトツブ」。キャンディをあげる楽しさともらう楽しさを作り出し、小さなヒトツブがヒトからヒトへとつながっていくお店を目指しています。

商品開発コンセプトは、雑貨のように気軽に、そして誰かに思わず贈りたくなるキャンディ。ショップ名の「ヒトツブカンロ」には、「ひと粒のキャンディはさりげないけれど、そのひと粒が持つ暮らしに潤いを与えてくれる力を、再認識してもらいたい」という想いを込めました。お店には、新しい美味しさのグミッツェルやピュレショコラティエ、カラフルなパッケージが勢揃いし、オープン時から話題に。グミッツェル、ピュレショコラティエ、フルーティアロマのど飴、どれもヒトツブカンロ誕生時からの人気商品です。2022年9月より、環境を考えたサステナブルなラインとして、「ヒトツブカンロearth」も展開しています。

《公式ASMR動画が14万回再生を突破！今、大人気のパリパリ音の次世代食感グミ「グミッツェル」》

「ヒトツブカンロ」の人気NO.1商品である「グミッツェル」は、5年間にもおよぶ試作を繰り返して開発した、外側はパリッと、中はしっとりの焼き菓子のプレッツェル型をイメージした次世代食感グミです。2012年の発売以来、累計3,300万枚以上を販売し、JR東京駅「グランスタ東京」の東京駅限定 定番手土産 スイーツランキングで上位にランクインしている商品です。

【ヒトツブカンロ 】 ASMR ・グミッツェル公式咀嚼音

https://www.youtube.com/watch?v=uXu8nme1x8E

「グミッツェル」のパリパリしっとりとした独特な食感は、ASMRの世界でも注目され、YouTubeを中心に、さまざまな方がグミッツェルの咀嚼音を撮った動画をアップしています。カンロが公開したグミッツェルの“公式咀嚼音”は、再生回数14万6000回を突破しています。（※2026年3月4日時点）

■カンロ展開ブランド

■カンロ会社概要

社名 ： カンロ株式会社

代表 ： 代表取締役社長 村田 哲也

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティビル37階

創業 ： 1912年(大正元年)11月10日

事業内容： 菓子、食品の製造および販売

上場市場： 東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ： コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※「金のミルク」、大人向けグミの先駆けである「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweet な瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

※株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

カンロ株式会社 カスタマーセンター

Tel：0120-88-0422

(受付時間 祝日を除く月～金曜日 10:00～16:00)