JCBとDiscover(R) Network、提携20周年を迎える

株式会社ジェーシービー

日本発唯一の国際カードブランド運営会社である株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB）と、Discover(R) Network（本社：イリノイ州リバーウッズ、President：Jason Hanson、以下：Discover Network）は、提携20周年を迎えました。

写真左より、二重 孝好（株式会社ジェーシービー 代表取締役会長兼執行役員社長）、Jason Hanson（Discover Network：President）

JCBとDiscover Networkは2006年以降、相互のカード利用に関する提携を継続しております。

Discoverカードをお持ちの方は日本国内のJCBの加盟店等で、またJCBカードをお持ちの方は米国におけるDiscover Networkの加盟店等で、それぞれカードをご利用いただけます。決済業界が急速に進化を続ける中、本提携は両社の発展と成長に貢献してきました。

提携20周年という記念すべき節目を迎えるにあたり、JCBとDiscover Networkは、両ネットワーク間の相互運用性、効率性、一貫性のさらなる向上に向けた重点的な取り組みを推進してまいります。協業強化の一環として、プロセスの効率化やオペレーションの簡素化に向けた可能性を検討し、世界中の既存および将来のパートナーが、安全で信頼性の高いシームレスな決済体験を、より円滑かつ迅速に提供できる環境づくりを目指します。また、JCBとDiscover Networkは、ステークホルダーおよび両社がサービスを提供する地域社会に対し、今後も長期的な価値の創出に努めてまいります。

コメント

二重 孝好（株式会社ジェーシービー 代表取締役会長兼執行役員社長）

この20年にわたり、JCBとDiscover Networkは、信頼を大切にしながら、より良い決済体験の提供に向けて協力を重ねてきました。これまで育んできたパートナーシップを礎に、今後さらに連携を深めていけることを楽しみにしています。

Jason Hanson（Discover Network：President）

JCBとともにこの節目を迎えられることを大変うれしく思います。長年にわたるパートナーシップを大切にし、今後も相互運用性の高い決済体験の提供に向けて協力を深めていきます。

JCBについて

1961年に設立し、日本発唯一の国際カードブランドを運営する企業としてJCBカードを利用できる加盟店ネットワークを展開するとともに、アジアを中心に国内外のパートナー企業とJCBカードの発行を拡大しています。また、総合決済サービス企業の実現を目指し、お客様やパートナー企業の皆様の期待にお応えする様々な事業を展開しています。

URL: https://www.global.jcb/ja/

Discover Networkについて

Discover Networkは、世界各国の提携発行会社のカード会員に対し、グローバルな利用機会を提供する国際的な決済ネットワークです。迅速な承認と柔軟な取引を通じて、直感的なチェックアウト体験を実現し、消費者が「いつでも、どこでも、さまざまな方法で」支払える環境を支援しています。

Diners Club International(R)およびPULSE(R)とともに、Discover Networkは185を超える国と地域（※1）で利用可能なグローバルネットワークを構築しており、年間数十億件の取引を処理し、信頼性が高く安全でシームレスな決済ソリューションを世界中に提供しています。

※1 Discover社内取引データ（2023年～2025年の取引データの平均値を活用）

URL (英語) : https://www.discovernetwork.com/

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1394-8b15c18f0b95ada070bc9cb1c32761ce.pdf