Tencent Cloud、2026年NAB Show年間最優秀製品賞でメディアの未来を変革する企業として評価

ラスベガス、2026年5月12日 /PRNewswire/ -- Tencent Cloudは、世界的テクノロジー企業Tencentのクラウド事業であり、メディア業界向けの革新的な二つソリューションが、NAB Showで披露された最も重要かつ革新的な製品を表彰する2026年NAB Show年間最優秀製品賞（2026 NAB Show Product of the Year Awards）を受賞したと発表しました。同社の Video Quality EnhancementおよびSmart Eraseソリューションは、ストリーミング部門およびインテリジェントテクノロジー部門で受賞しました。





ライブストリーミングにおける映像品質向上と超解像のためのDiffusion Transformer（DiT）

このAI駆動型DiTエンハンスメント技術は、一般的なライブストリーミング用途にとどまらず、OTTプラットフォーム、ライブeコマース、ゲーム、ショートフォーム動画、AIGCコンテンツ生成、プロフェッショナル映像制作など、多様な用途で高忠実度の映像品質を実現します。最先端のDiTアーキテクチャを基盤とし、従来のCNNやGANの手法を超えて進化したこの技術は、映像エンハンスメントのさまざまなシナリオで、本物のように自然なテクスチャのディテールと業界をリードするリアルタイム性能を実現し、映像エンハンスメントの新たな世界基準を打ち立てます。

グローバル市場向けに設計されたその機能には、高解像度デバイスや多様な用途にわたる没入型体験に不可欠なリアルタイム4K超解像、伝送時の不具合を解消する圧縮アーティファクト除去、スムーズな再生を可能にする120FPSフレーム補間、対象ROI（顔/テキスト）エンハンスメント、世界中の視聴者に響く実写さながらの映像を届けるSDR-to-HDRおよびカラーエンハンスメントが含まれます。自社開発のAIビジョン大規模モデルに支えられた柔軟なビジュアルチューニングにより、このプラットフォームは、リアルタイムライブストリーミングの低遅延要件など、あらゆるビジネスシナリオに円滑に適応し、ユーザーの体験品質（QoE）、プラットフォームでの視聴時間、全体的な広告パフォーマンスなど、運用上の主要成果を着実に向上させます。





ショートドラマとeコマースのグローバル配信におけるSmart Erase

DiTエンハンスメントソリューションを補完するSmart Eraseは、ロゴ、字幕、顔、ナンバープレートのシームレスなぼかし、モザイク処理、除去を可能にするインテリジェントな動画処理ツールです。センシティブな視覚要素のプライバシー保護を自動化するこのツールは、ショートドラマプラットフォーム、越境eコマースブランド、独立系メディアスタジオに広く採用されており、グローバルコンテンツのローカリゼーションを効率化し、世界中でコンテンツのリーチを拡大しています。

その中核機能には、AI駆動型の字幕除去、ロゴ除去、プライバシー保護（顔やナンバープレートの自動ぼかし/モザイク処理）などがあります。Latent Space Transformersを基盤とするエンドツーエンドの生成アーキテクチャによりシームレスな復元を実現するとともに、柔軟なモード（Automatic、Designated Region、Hybrid）とバッチ処理が大量の動画をサポートし、OCR、翻訳、AIダビングとの統合によって効率的な多言語コンテンツローカリゼーションを実現します。





Tencent Cloud Media Servicesは、20年以上にわたる音声・映像技術の経験を生かし、コンテンツ制作からメディア処理、ストリーミング、安全かつ高速な配信に至るまで、業界をリードする包括的なワンストップソリューションを提供しています。このサービスは、業界をリードするAIビジュアルエンハンスメント（フレーム補間、超解像、SDR-to-HDR、カラーエンハンスメント）、AI駆動型コンテンツ生成（text-to-image、image-to-image、参照ベースの複数画像生成、text-to-video、image-to-video）、AI強化ワークフローツール（オブジェクト除去、翻訳、ボイスクローニングとダビング、大規模モデルによる理解、ハイライト自動切り出し）など、シナリオ別のメディアAI機能を幅広くカバーしています。

北米担当Media Solutions責任者のGary Hsuは、次のように述べています。「NAB Showで2つの賞を受賞したことは、世界のメディア、eコマース、ゲームのパートナーが直面する最も差し迫った課題を解決するAI駆動型動画技術の構築にTencent Cloudが尽力していることを示すものです。当社のDiTエンハンスメントソリューションは、ライブストリーミングに限らず、OTT、ライブeコマース、ゲーム、ショート動画、AIGC、プロフェッショナル制作にわたって映像品質を高めます。また、Smart Eraseはグローバルコンテンツローカリゼーションを簡素化し、コストを削減して効率を向上させます。これら2つのイノベーションはいずれも、競争の激しいグローバル市場でパートナーが存在感を示せるよう支援するために設計されています。」





さらに、Garyは次のように付け加えています。「これらの賞は、ユーザー中心のイノベーションに注力する当社の姿勢が世界的に共感を得ていることを改めて示しています。DiTは、映像品質と速度のトレードオフに対応し、遅延なくシネマグレードの体験を提供します。一方、Smart Eraseは、手間のかかるコンテンツのクリーンアップとローカリゼーションを自動化し、ブランドが市場投入までの時間を短縮し、グローバルなリーチを拡大できるようにします。映像技術で可能なことを再定義するうえで業界をリードしていることを誇りに思うとともに、世界中のパートナーが成長できるよう引き続き支援できることを楽しみにしています。」

NAB Show年間最優秀製品賞の受賞者は、業界専門家からなる審査委員会によって16部門で選出され、4月22日にNAB Showで開催された授賞式で発表されました。

NABのStrategic Alliances & Partnerships担当シニアバイスプレジデントであるEric Trabbは、次のように述べています。「NABは、コンテンツ制作、配信、収益化の未来を形作る業界屈指の革新的な製品を表彰できることを光栄に思います。Tencent Cloudが『ライブストリーミングにおける映像品質向上と超解像のためのDiffusion Transformer（DiT）』および『ショートドラマとeコマースのグローバル配信におけるSmart Erase』で2026年NAB Show年間最優秀製品賞（2026 NAB Show Product of the Year Award）を受賞したことを祝福します。これらは、コンテンツライフサイクルの重要な段階を強化し、今日のダイナミックなメディア環境でストーリーテラーの成功を支援する最先端のソリューションです。」

2026年NAB Show年間最優秀製品賞（2026 NAB Show Product of the Year Awards）の詳細については、Product of the Year Awards - NAB Showをご覧ください。

Tencent Cloudについて

世界有数のクラウド企業の1つであるTencent Cloudは、現実世界の課題を解決する革新的なソリューションを創出し、スマート産業のデジタルトランスフォーメーションを実現することに取り組んでいます。Tencent Cloudは、広範なグローバルインフラを通じて、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、AI、IoT、ネットワークセキュリティなどの技術的進歩を活用し、世界中の企業に安定した安全な業界トップクラスのクラウド製品とサービスを提供しています。ゲーム、メディア・エンターテインメント、金融、ヘルスケア、不動産、小売、旅行、輸送など、あらゆる業界のニーズに応えることが、当社の変わらぬ使命です。

（日本語リリース：クライアント提供）

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