**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：⼤井 基⾏、以下ClaN）は、オリジナルIPアパレルブランド『TOKYO MADNESS CLUB』シリーズ(※)から、2026年4月18日(土)20:00～2026年5月10日(日)23:59までの期間で、『デュエル・マスターズ 25周年ツアー』の新作グッズの受注販売を開始します。**

**『TOKYO MADNESS CLUB』は、「MUSIC&FASHION」をコンセプトにしたアパレルシリーズ。コンセプトに合わせ、Tシャツやタオルといったラインナップを中心に展開する新感覚IPアパレルブランドです。**

**この度、「ボルシャック・ドラゴン」「蒼き団長 ドギラゴン剣」「ジョリー・ザ・ジョニー」「アビスベル=ジャシン帝」が登場します。**

販売情報

【受注期間】 2026年4月18日(土)20:00～2026年5月10日(日)23:59まで

【発売日】 2026年6月上旬頃予定 ※『デュエル・マスターズ 25周年ツアー』兵庫会場開催日（2026年6月14日(日)）までには到着しない可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【販売場所】 - 事前予約サイト：ClaN MARKET（クランマーケット） https://clan-market.com/collections/duelmasters - デュエル・マスターズ 25周年ツアー各会場

※販売情報は変更となる場合がございますので予めご了承ください。

『TOKYO MADNESS CLUB』とは？

『TOKYO MADNESS CLUB』は、「MUSIC&FASHION」をコンセプトにしたアパレルラインナップシリーズ。アパレルデザイナー監修によるこだわりの一枚を再現しています。

Tシャツは、ピグメント加工を施しヴィンテージ感が伝わるボディを採用。古着感を想起させるオリジナルカラーでボディを染めたほか、しっかりした生地感と着心地で、「日常でも着こなせる」仕上がりに。

コンセプトに沿った、Tシャツやタオルといったラインナップを中心に、今後さまざまな作品やキャラクターで商品展開を予定しています。

商品詳細

**■メタルTシャツ(全4種) 各種5,500円(税込)**

【種類】全4種/個別（ボルシャック・ドラゴン、蒼き団長 ドギラゴン剣、ジョリー・ザ・ジョニー、アビスベル=ジャシン帝） 【サイズ】各種M、L、XLサイズ 【素材】綿100％

**■フェイスタオル(全4種) 各種2,750円(税込)**

【種類】全4種/個別（ボルシャック・ドラゴン、蒼き団長 ドギラゴン剣、ジョリー・ザ・ジョニー、アビスベル=ジャシン帝） 【サイズ】約W800×H330mm 【素材】綿100％

【コピーライト表記】 TM and ©2026 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC/ShoPro