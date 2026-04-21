関西テレビ放送株式会社(本社：大阪府大阪市北区扇町2-1-7、代表取締役社長：岡 宏幸)は、2026年4月21日(火)より、カンテレのバラエティー5番組のTVerお気に入り登録者数が合計135万人を突破すると、賞金としてQUOカードPayが当たるキャンペーンを実施します。





代表カット





カンテレのバラエティー番組をいつもご覧いただき、ありがとうございます！

皆様の日頃の応援に感謝を込めて、TVerお気に入り登録キャンペーンの第2弾を実施します。

対象のバラエティー5番組のTVerお気に入り登録者数が合計135万人を突破すると、賞金としてQUOカードPay1,000円分を50名様にプレゼントします。





＜キャンペーン概要＞

対象のバラエティー番組5番組のTVerお気に入り登録者数合計が135万人を突破すると、抽選で50名様にQUOカードPay1,000円分をプレゼント！





さらに、キャンペーン投稿にお気に入り登録をした番組名をコメントすると当選確率がアップします。

※前回・今回どちらのキャンペーンに参加された方も抽選対象となります。









＜対象番組＞

『ちゃちゃ入れマンデー』【出演：東野幸治、メッセンジャー黒田、山本浩之ほか】

(毎週火曜よる7時～放送、関西ローカル)





『ちゃちゃ入れマンデー』【出演：東野幸治、メッセンジャー黒田、山本浩之ほか】 (毎週火曜よる7時～放送、関西ローカル)





『やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です』【出演：海原やすよ ともこ、友近ほか】

(毎週火曜よる8時～放送、関西ローカル)





『やすとも・友近のキメツケ！あくまで個人の感想です』【出演：海原やすよ ともこ、友近ほか】 (毎週火曜よる8時～放送、関西ローカル)





『千原ジュニアの座王』【出演：千原ジュニアほか】

(毎週金曜深夜0時45分～放送、関西ローカル)





『千原ジュニアの座王』【出演：千原ジュニアほか】 (毎週金曜深夜0時45分～放送、関西ローカル)





『かまいたちの机上の空論城』【出演：かまいたち(山内健司・濱家隆一)、渋谷凪咲ほか】

(毎週土曜夕方5時～放送、関西ローカル)





『かまいたちの机上の空論城』【出演：かまいたち(山内健司・濱家隆一)、渋谷凪咲ほか】 (毎週土曜夕方5時～放送、関西ローカル)





『マルコポロリ！』【出演：東野幸治ほか】

(毎週日曜ひる1時59分～放送、関西ローカル)





マルコポロリ！【出演：東野幸治ほか】 (毎週日曜ひる1時59分～放送、関西ローカル)





◆キャンペーン期間

開始日：4月21日(火)18時～目標達成まで









◆賞品

前回のキャンペーン＆今回のキャンペーンに参加してくださった方の中から、抽選で【QUOカードPay1,000円分を50名様】にプレゼントいたします。









◆応募方法

(1)カンテレ公式X(＠kantele)をフォロー

(2)キャンペーン投稿( https://x.com/kantele/status/2046496649350901775 )をリポスト

(3)キャンペーン投稿に対して、TVerでお気に入り登録をした番組名をコメントすると当選確率UP！





※前回・今回どちらのキャンペーンに参加された方も抽選対象となります。









◆当選発表

キャンペーン終了後、応募条件を満たした方の中から抽選を行い、当選された方へXのDM(ダイレクトメッセージ)で当選通知と賞品のお受け取り方法についてご案内いたします。

※落選された方へのご連絡はいたしませんので、予めご了承ください。









【ご応募にあたってのお願い】

ご応募いただくにあたり、以下に記載の内容をお読みいただき、同意のうえご応募ください。誠に勝手ながら、ご応募いただいた時点で、同意いただいたものとさせていただきます。





・当選の権利は当選者ご本人のみに帰属します。当選の権利や賞品の譲渡及び換金はご遠慮ください。

・ご応募にはXへの登録が必要です。

・ご応募にはカンテレ公式X(@kantele)をフォローいただく必要があります。

・必ずご自身のXアカウントを公開にした状態でご参加ください。Xアカウントが非公開の場合は、ご応募いただけません。

・Xが提供するサービスに不具合などが発生し、Xへのログインや応募が行えない状況となりましても、当社は責任を負いかねます。

・Xが提供するサービスに不具合やシステム障害、その他やむを得ない事情により、本キャンペーンを予告なく変更・中止とさせていただく場合がございます。

・フィーチャーフォン(ガラケー)からは、ご応募いただけません。

・一部のスマートフォン・PCではご応募いただけない場合がございます。









【個人情報の取扱いについて】

提供いただいた個人情報は、関西テレビ放送株式会社が定める「個人情報の取り扱い」及び「関西テレビ放送個人情報保護基本方針」に基づき取り扱わせていただきます。









【QUOカードPayご利用時の注意点】

「QUOカードPay」には発行日より3年間の有効期限がございますのでご注意ください。

「QUOカードPay」は、スマートフォンの画面にバーコードを表示させて利用する前払式支払手段です。スマートフォン以外の携帯電話およびタブレットではご利用できません。

お送りしたバリューコードのURLを紛失された場合などに、バリューコードのURLを再発行することは出来ません。残高がゼロになるまで、ブックマークやメールの保存などバリューコードのURLにアクセス出来るようにしてください。

アプリにバリューコードを保存した場合は、バリューコードのURLは不要になります。

「QUOカードPay」は、カードタイプのQUOカードとは異なるサービスです。カードタイプのQUOカード加盟店ではご利用できない場合があるほか、カードタイプのQUOカードの残高を移行、チャージすることはできません。

本キャンペーンは【関西テレビ放送株式会社】により実施されています。本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社クオカードではお受け出来ません。

「QUOカードPay」もしくは「クオ・カード ペイ」およびそれらのロゴは株式会社クオカードの登録商標です。