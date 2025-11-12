日本初の行動報酬型メディア「KIKKAKE ITREND」提供開始。エンジニアのインプットが資産に変わる。





株式会社キッカケクリエイション（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川島 我生斗、以下「当社」）は、ITエンジニアに特化した転職コンサルティング支援で培った知見を活かし、ITエンジニアのキャリア形成だけでなく、豊かなライフスタイルを実現するための国内初の行動報酬型メディア「KIKKAKE ITREND」を提供開始いたしました。

■潜在的なQOL向上ニーズに応える新発想メディア

昨今、ITエンジニアのキャリアパスは多様化し、専門性の向上だけでなく、ワークライフバランスやプライベートの充実といったQOL（Quality of Life）への関心が高まっています。

こんなお悩みありませんか？

「最新技術のキャッチアップだけで手一杯。プライベートの時間を確保できない…」

「QOLを上げたいけど、具体的に何をすれば良いのか分からない…」

「他のエンジニアがどうやってスキルアップや気分転換をしているのか、気軽に聞ける相手がいない…」

「KIKKAKE ITREND」は、このような潜在的なニーズを持つITエンジニアを対象に、「全てのIT人材にQOLを高めるための気づきを提供する」という事業理念のもと、ITエンジニアのライフスタイル支援に特化した情報と、継続的なモチベーションを維持する仕組みを提供します。

■ あなたのQOLを劇的に変える『KIKKAKE ITREND』3つの特徴

「KIKKAKE ITREND」は、ITエンジニアが自身のQOLを高めるための「気づき」を得られる記事コンテンツと、その行動に対する「報酬」としてポイントが付与される独自の仕組みが融合したメディアです。

1. QOL向上に直結するライフスタイル記事とクイズで”気づき”を促進

「何をすればQOLが高まるか分からない」「情報収集の時間がない」といったお悩みの方へ。ITエンジニアのライフスタイルに寄り添った記事コンテンツと、記事内容から作成されたクイズを用意しました。簡単なクイズに回答することで、QOL向上につながるヒントを短時間で楽しくインプットできます。





2. クイズ回答で貯まるポイントで「学び」と「楽しみ」を享受

モチベーションが続かないといったお悩みの方へ。クイズに正解するとポイントを獲得でき、貯まったポイントは最新の技術書や高性能ガジェットなど、あなたの知的好奇心を満たす人気アイテムと交換可能です。これにより、QOL向上への行動が直接的な「報酬」につながり、継続的な利用を促します。





3. 匿名アンケート機能でエンジニア間の”知りたい”を共有

気軽に相談できる相手がいないといったお悩みの方へ。貯まったポイントを利用して、ユーザー間で匿名アンケートを実施できる機能を搭載しました。QOL向上に関する内容はもちろん、技術的な疑問や業界トレンドなど、ITエンジニアが「知りたい」と思う様々なテーマについて、SNSを利用していない方も含め、他のエンジニアに気軽に質問し、情報交換が可能です。





■サービス利用の流れ：簡単3ステップでQOL向上をスタート

「KIKKAKE ITREND」の利用は非常にシンプルです。

1. 記事を読む： 興味のあるライフスタイル記事を読み、QOL向上のヒントを得ます。

2. クイズに答える： 記事内容に基づいたクイズに挑戦し、理解度を深めます。

3. ポイントを貯めて交換： クイズ正解でポイントを獲得し、お好みのアイテムと交換します。





■エンジニアのQOL向上を本気で支援するキッカケクリエイションの挑戦

当社はこれまで、ITエンジニア特化の転職支援を通して多くのエンジニアのキャリアをサポートしてまいりました。その中で、キャリアアップだけでなく、日々の生活の充実がITエンジニアのパフォーマンス向上に不可欠であると強く感じています。『KIKKAKE ITREND』は、単なる情報サイトではありません。あなたのITエンジニア人生に新たな「気づき」と「報酬」をもたらし、より充実した未来を創り出すためのパートナーです。このメディアを通じて、昨日より今日、今日より明日がもっと楽しくなる。そんな毎日を、私たちと一緒に創り上げていきませんか。

◆株式会社キッカケクリエイション ITREND事業責任者 西村のコメント

「ITエンジニアの皆様が、自身のキャリアだけでなく、プライベートもより豊かに過ごせるよう、本メディアがその”キッカケ”となることを願っています。QOL向上は漠然としたテーマに感じられるかもしれませんが、日々の小さな気づきと継続的な行動が、大きな変化をもたらすと信じています。そこで私たちは、『KIKKAKE ITREND』を自らの手で『QOLを実装する』ためのメディアと位置づけました。

これは、本メディアが単なる情報サイトではなく、皆様にとって「理想の自分を実装するための開発環境（IDE）」のような存在でありたい、という私たちの願いの表れです。多くのITエンジニアの皆様の充実した日々に貢献できるよう、私たちも改善を重ねてまいります。」

■今後の展望

「KIKKAKE ITREND」は、今後も様々な企業とのコラボレーションを通じたオンライン/オフラインイベントの開催や、交換アイテムの拡充、豪華な登録特典や様々な企業様との大規模な業務提携を予定しております。ITエンジニアの皆様のQOL向上を多角的に支援するプラットフォームへと発展してまいります。

■業務提携企業様の募集

貴社の製品・サービスを、未来を担うITエンジニア・理系学生に届けませんか？

～「KIKKAKE ITREND」パートナープログラムのご案内～



「自社製品のファンを増やしたい」

「企業の技術ブランディングを高めたい」

「エンジニア向けサービスのアンケート調査を行いたい」

行動報酬型メディア「KIKKAKE ITREND」は、そんな課題を解決する絶好のプラットフォームです。私たちは、貴社の価値と、知的好奇心に溢れるユーザーとを繋ぐ、2つのパートナーシップをご用意しました。

【1】貴社の顧客満足度を向上させる「アライアンス」

貴社のお客様に「KIKKAKE ITREND」を限定特典付きでご紹介。既存顧客への付加価値提供を実現します。

【2】費用対効果の高いプロモーションを実現する「プロダクト・パートナーシップ」

貴社製品をポイント交換アイテムに。ユーザー自身の意思で選ばれるため、極めて質の高い体験提供が可能です。貴社にとって最適な提携プランをご提案させていただきます。共に、技術者たちの未来を創造するパートナーシップを築けることを楽しみにしております。

以下の連絡先より、まずはお気軽にご相談ください。





【KIKKAKE ITREND サービス概要】

サービス名： KIKKAKE ITREND（キッカケアイトレンド）

提供開始日： 2025年秋より本格始動

URL： https://itrend.kikkakeagent.co.jp/

利用料金： 無料（一部有料コンテンツの提供を検討中）

対応デバイス： スマートフォン、PC

運営： 株式会社キッカケクリエイション

【株式会社キッカケクリエイションについて】

「エンターテイメントテックを通じて採用コミュニケーションを再発明し、個人と企業の可能性をエンパワーメントする」をビジョンに事業を展開。国内最大級のIT転職YouTube『モローチャンネル』やITライフスタイルの学びが報酬に変わるメディア『KIKKAKE ITREND』、IT転職コンサルティング『KIKKAKE AGENT』などを通じて、企業のDX推進に貢献。15兆円規模のIT産業を活性化させ、社会全体の明るい未来を創造します。

◆企業情報

会社名： 株式会社キッカケクリエイション

所在地：東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.Sビル N棟3階

代表者：代表取締役社長 川島 我生斗

設立： 2020年3月26日

事業内容：

・キャリア⽀援事業「キッカケエージェント」：

https://kikkakeagent.co.jp/

・IT転職映像メディア事業「IT菩薩モロー」：

https://www.youtube.com/@it_bosatsu_moro



