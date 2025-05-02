¥×¥ê¥Õ¥¡ー¥É ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä 19¤Î¿·µ¬²ÃÌÁ¥Û¥Æ¥ë¤ò¤´¾Ò²ð

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- ¥¢¥ó¥É¥í¥Ë¥¹¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥¹¥¤ー¥È (Andronis Luxury Suites(https://preferredhotels.com/hotels/greece/andronis-luxury-suites)¡Ë - ¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥Ë¡¡Legend Collection
Andronis Luxury Suites
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Boar¡Çs Head Resort
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Hotel Convent de La Missio
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- NÓR ¥Û¥Æ¥ë&¥¹¥Ñ ¡ÊNÓR Hotel & Spa(https://preferredhotels.com/hotels/brazil/nor-hotel-spa)¡Ë - ¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥µ¥ó¥í¥± Lifestyle Collection
NÓR Hotel & Spa
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- ¥¶¡¦¥¢ー¥¥Ú¥éー¥´ ¡ÊThe Archipelago(https://preferredhotels.com/hotels/taiwan-china/archipelago)¡Ë - ÂæÏÑ¡¢µ¹Íö¸©¡¡ L.V.X. Collection
The Archipelago
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- ¥¢¥ë¡¦¥Ï¥Ö¥Èー¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È (Al Habtoor Palace Budapest(https://preferredhotels.com/hotels/hungary/al-habtoor-palace-budapest))¡¡¥Ï¥ó¥¬¥êー¡¢¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È - Legend Collection
- ¥¢¥ë¥Þー¥Ë¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î (Armani Hotel Milano(https://preferredhotels.com/hotels/italy/armani-hotel-milano)) ¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥ß¥é¥Î - Legend Collection
- ¥Ù¥ì¥êー¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Û¥Æ¥ë (Bellerive Lifestyle Hotel(https://preferredhotels.com/hotels/italy/bellerive-lifestyle-hotel)) ¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥µ¥í - Lifestyle Collection
- ¥À¥¹¡¦¥¨ー¥Ç¥ë¥ï¥¤¥¹¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¦¥ê¥¾ー¥È(Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort(https://preferredhotels.com/hotels/austria/das-edelweiss-salzburg-mountain-resort)) ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥°¥íー¥¹¥¢¥ë - Legend Collection
- ¥¨¥ì¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥ô¥£ー¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー&¥Û¥Æ¥ë¡¡(Elevation Convening Center & Hotel(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/elevation-convening-center-hotel)) ¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¡¢¥â¥ó¥È¥´¥á¥êー - Lifestyle Collection
- ¥Û¥Æ¥ë¡¦¥·¥ã¥Èー¡¦¥°ー¥Á¥å (Hotel Chateau Gütsch(https://preferredhotels.com/hotels/switzerland/hotel-chateau-gutsch)) ¥¹¥¤¥¹¡¢¥ë¥Ä¥§¥ë¥ó - Lifestyle Collection
- ¥Û¥Æ¥ë¡¦¥°¥é¥Ê¥É¥¹83 (Hotel Granados 83(https://preferredhotels.com/hotels/spain/hotel-granados-83)) ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê - Lifestyle Collection
- ¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥ó¥Æ¥Ë¥¢¥ë¡¦¥äー¥º (Hotel Phoenix Centennial Yards(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/hotel-phoenix-centennial-yards)) ¥¢¥È¥é¥ó¥¿½£¡¢¥¸¥çー¥¸¥¢ - L.V.X. Collection
- ¥é¥¹¡¦¥Ö¥ê¥µ¥¹¡¦¥á¥ê¥À (Las Brisas Merida(https://preferredhotels.com/hotels/mexico/las-brisas-merida)) ¥á¥¥·¥³¡¢¥æ¥«¥¿¥ó¡¢¥á¥ê¥À - Lifestyle Collection
- ¥ª¥Ú¥é¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Ü¥¹¥Õ¥©¥é¥¹ (Opera Hotel Bosphorus(https://preferredhotels.com/hotels/turkey/opera-hotel-bosphorus)) ¥È¥ë¥³¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Öー¥ë - Lifestyle Collection
- ¥ª¥í¥¹¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥Óー¥Á¡¦¥ê¥¾ー¥È (OROS LUXURY BEACH RESORT(https://preferredhotels.com/hotels/greece/oros-luxury-beach-resort)) ¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥ì¥Æ¥£¥à¥Î - Lifestyle Collection
- PGA¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¥¾ー¥È (PGA National Resort(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/pga-national-resort)) ¥Õ¥í¥ê¥À¡¢¥Ñー¥à¥Óー¥Á¥¬ー¥Ç¥ó¥º - L.V.X. Collection
- ¥¶¡¦¥¯ー¥Ñー (The Cooper(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/cooper)) ¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¡¢¥Á¥ãー¥ë¥¹¥È¥ó - Legend Collection¡¢Residences
- ¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥à¥¸¥« (The First Musica(https://preferredhotels.com/hotels/italy/first-musica)) ¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥íー¥Þ - Legend Collection
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