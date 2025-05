¥×¥ê¥Õ¥¡ー¥É ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä 19¤Î¿·µ¬²ÃÌÁ¥Û¥Æ¥ë¤ò¤´¾Ò²ð

Preferred Travel Group

世界最大の独立系ホテルブランド、プリファード ホテルズ&リゾーツ(https://preferredhotels.com/)は、2025年1月1日から3月31日までの間、世界80カ国600以上のホテル、リゾート、レジデンスを展開するグローバルポートフォリオに、19の新たな加盟ホテルを迎えました。これを記念して、I Prefer Hotel Rewards会員は、期間限定でこれらの参加ホテルでの対象となる宿泊で2,500ボーナスポイントを獲得できます。台湾の海岸に佇む家族向けの隠れ家ホテルから、アメリカのブルーリッジ山脈の斜面に広がる冒険に最適な施設まで、個性あふれるホテルではパーソナルなサービスと、独立系ラグジュアリーホスピタリティの真髄ともいえる、唯一無二の体験でゲストをお迎えます。

新規加盟ホテルのハイライト:

- アンドロニス・ラグジュアリー・スイート (Andronis Luxury Suites(https://preferredhotels.com/hotels/greece/andronis-luxury-suites)) - ギリシャ、サントリーニ Legend CollectionAndronis Luxury Suites

2025年5月に全面改装を予定しているアンドロニス・ラグジュアリー・スイートは、サントリーニ島の断崖に佇む、静寂と絶景に包まれた理想的な隠れ家ホテルです。白壁の建物が連なるイア村の風景に美しく溶け込んだこのホテルには、全39室のスイートとヴィラ、新たに加わるギリシャ風タベルナ、さらにアップグレードされた「マーレ・サヌス・スパ」が揃い、より洗練された滞在を提供します。島の豊かな文化遺産と施設が受け継いできた伝統の両方を大切に守りながら、ゲストはエーゲ海や火山のカルデラ、そして眼下に広がる美しいビーチを、プライベートインフィニティプールや温水ジャグジーから心ゆくまで堪能できます。

- ボアーズ・ヘッド・リゾート (Boar's Head Resort(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/boars-head-resort)) - ヴァージニア州、シャーロッツヴィル L.V.X. CollectionBoar’s Head Resort

ブルーリッジ山脈の雄大な景色を望むこの168室のリゾートは、南部のクラシックな魅力とモダンな快適さ、そして豊かな自然美が見事に融合しています。歴史あるボアーズ・ヘッド・リゾートは、600エーカーに広がる美しい田園地帯に位置し、その中心には19世紀に建てられたバードウッドマンションがあります。この邸宅は修復を経て、2025年秋に7室のブティックホテルとイベントスペースとして新たに生まれ変わります。リゾート内には、18ホールのチャンピオンシップ ゴルフコース、3つのスイミングプール、ラケットスポーツ施設、4軒のレストランをお楽しみいただけます。

ホテル ・コンベント・デ・ラ・ミッシオ (Hotel Convent de la Missio(https://preferredhotels.com/hotels/spain/hotel-convent-de-la-missio)) - スペイン、パルマ デ マヨルカ L.V.X. CollectionHotel Convent de La Missio

17世紀の旧修道院を活用した大人専用のブティックホテル、ホテル・コンベント・デ・ラ・ミッシオは、豊かな歴史とモダンなデザインが見事に調和し、過去と現在をつなぐ洗練されたラグジュアリー空間を提供します。パルマの賑やかな中心地にありながら、狭い石畳の通りと緑あふれる中庭に囲まれたこのホテルは、街の活気から離れた静かな隠れ家ホテルです。全27室のミニマルなゲストルームとスイート、高級スパ、のどかな屋上テラスとソラリウムを完備し、心地よい滞在を演出します。さらに、ミシュラン星付きシェフ、マーク・フォッシュ氏による洗練された地中海料理レストランや、地元の現代アート作品を展示するギャラリーバーなど、感性を刺激する空間も魅力のひとつです。

- NÓR ホテル &スパ (NÓR Hotel & Spa(https://preferredhotels.com/hotels/brazil/nor-hotel-spa)) - ブラジル、サンロケ Lifestyle CollectionNÓR Hotel & Spa

「Nature(自然)」「Origin(起源)」「Refuge(安らぎ)」の頭文字を綴ったNÓR ホテル&スパ は、サンパウロ郊外、イタペチンガ山脈の中にひっそりと佇むウェルネスリトリートです。都市の喧騒から少し離れた場所で、静けさに包まれた癒しのひとときを提供しています。全33室のスイートは、鉄・木・コンクリートを取り入れたミニマルな北欧スタイルで統一され、プライベートデッキと暖炉が備え付けられています。シグネチャーレストランで洗練されたモダンコンテンポラリー料理を堪能するのはもちろん、ビーチテニスやサッカーなどのアクティビティを楽しんだり、屋外プールから絶景を眺めてゆったり過ごしたりと、ゲストは自然との深いつながりの中で、静けさと美しさに包まれた時間を満喫できます。ワイン好きには、地元のブドウ畑を巡るワインルートの探索や、鏡張りのガラスセラーでのテイスティング体験もおすすめです。

- ザ・アーキペラーゴ (The Archipelago(https://preferredhotels.com/hotels/taiwan-china/archipelago)) - 台湾、宜蘭県 L.V.X. CollectionThe Archipelago

ザ・アーキペラゴは、台湾・烏石港の海岸沿いに位置し、太平洋に浮かぶ壮大な亀山島を望むビーチフロントのラグジュアリーホテルです。モダンなミニマリズムと遊び心のある大胆なデザインが融合したファミリー向けのこのホテルには、山や海を一望できるバルコニー付きの広々とした客室が285室完備されています。地元の新鮮な魚介をふんだんに使ったグルメダイニングや、深海から海岸への旅をテーマにしたインテリアデザイン、そして地下から湧き出る低pHの炭酸水素ナトリウム温泉を使用したサーマルクラブなど、ホテルのあらゆる体験に「海のエッセンス」が息づいています。

「グローバルポートフォリオに19軒の素晴らしい施設を迎えられることを、心より嬉しく思います。」とプリファード ホテルズ&リゾーツのCEO、リンジー・ユベロスは述べています。「12カ国にわたるこの戦略的な展開は、多彩なラグジュアリー体験を通じて、あらゆる旅行者のニーズに応えたいという私たちの思いを、体現しています。そして、年間を通じて成長と勢いを持続させていくための、確かな基盤にもなっています。」

その他、新しくプリファード ホテルズ&リゾーツに加盟したホテルは以下の通りです:

- アル・ハブトール・パレス・ブダペスト (Al Habtoor Palace Budapest(https://preferredhotels.com/hotels/hungary/al-habtoor-palace-budapest)) ハンガリー、ブダペスト - Legend Collection- アルマーニ・ ホテル ・ミラノ (Armani Hotel Milano(https://preferredhotels.com/hotels/italy/armani-hotel-milano)) イタリア、ミラノ - Legend Collection- ベレリーブ・ライフスタイル・ ホテル (Bellerive Lifestyle Hotel(https://preferredhotels.com/hotels/italy/bellerive-lifestyle-hotel)) イタリア、サロ - Lifestyle Collection- ダス・エーデルワイス・ ザルツブルク ・マウンテン・リゾート(Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort(https://preferredhotels.com/hotels/austria/das-edelweiss-salzburg-mountain-resort)) オーストリア、グロースアル - Legend Collection- エレベーション・コンヴィーニング・センター& ホテル (Elevation Convening Center & Hotel(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/elevation-convening-center-hotel)) アラバマ州、モントゴメリー - Lifestyle Collection ホテル ・シャトー・グーチュ (Hotel Chateau Gütsch(https://preferredhotels.com/hotels/switzerland/hotel-chateau-gutsch)) スイス、ルツェルン - Lifestyle Collection ホテル ・グラナドス83 (Hotel Granados 83(https://preferredhotels.com/hotels/spain/hotel-granados-83)) スペイン、バルセロナ - Lifestyle Collection ホテル ・フェニックス・センテニアル・ヤーズ (Hotel Phoenix Centennial Yards(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/hotel-phoenix-centennial-yards)) アトランタ 州、ジョージア - L.V.X. Collection- ラス・ブリサス・メリダ (Las Brisas Merida(https://preferredhotels.com/hotels/mexico/las-brisas-merida)) メキシコ、ユカタン、メリダ - Lifestyle Collection- オペラ・ ホテル ・ボスフォラス (Opera Hotel Bosphorus(https://preferredhotels.com/hotels/turkey/opera-hotel-bosphorus)) トルコ、イスタンブール - Lifestyle Collection- オロス・ラグジュアリー・ビーチ・リゾート (OROS LUXURY BEACH RESORT(https://preferredhotels.com/hotels/greece/oros-luxury-beach-resort)) ギリシャ、レティムノ - Lifestyle Collection- PGAナショナル・リゾート (PGA National Resort(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/pga-national-resort)) フロリダ、パームビーチガーデンズ - L.V.X. Collection- ザ・クーパー (The Cooper(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/cooper)) サウスカロライナ州、チャールストン - Legend Collection、Residences- ザ・ファースト・ムジカ (The First Musica(https://preferredhotels.com/hotels/italy/first-musica)) イタリア、ローマ - Legend Collection

新規加盟ホテルは、全世界で500万人以上の旅行者が登録している同ブランドのポイント制ロイヤリティプログラムI Prefer(TM) (アイ・プリファー)ホテルリワードプログラムに参加しています。プログラムは無料でご登録いただけ、参加対象ホテルでの宿泊ごとに、リワードサーティフィケートに交換出来るポイントを獲得することで、タイタニウムステータス、その他特典を、600軒におよぶ世界各地のプリファード参加対象ホテルにおいてご利用いただけるプログラムです。ご登録はこちらから:https://iprefer.com/members/signup-ja

期間限定で、I Prefer(TM) (アイ・プリファー)ホテルリワードプログラムの新規および既存会員のお客様を対象に、対象宿泊施設でのご宿泊で2,500ボーナスポイントを獲得できる特別なオファーを提供いたします。2025年9月30日までのご滞在に適用され、2025年6月30日までにご予約いただく必要があります。詳細およびご予約は、IPrefer.com/offer/newest-additions(https://iprefer.com/offer/newest-additions)をご覧ください。

新規加盟ホテルへの宿泊は、www.PreferredHotels.com(https://preferredhotels.com)、トラベルアドバイザーはGDSで「PH」または「PV」のチェーンコードを使って予約することができます。

プリファード ホテルズ&リゾーツについて

プリファード ホテルズ&リゾーツは世界で最大の独立系ホテルブランドです。80カ国において600以上の個性的なホテルやリゾート、レジデンスと、特色のあるホテル・グループが加盟しています。プリファード ホテルズ&リゾーツの4つのグローバルコレクションはゲストに、ライフスタイルや旅、イベントのご要望に沿った、唯一無二のラグジュアリーなおもてなし体験を提供します。加盟施設は全て、プリファード ホテルズ&リゾーツ統合品質保証プログラムにより、最高の品質と比類なきサービスレベルを維持することが求められています。I Prefer(TM) (アイ・プリファー)ホテルリワードプログラム、プリファード・レジデンス、プリファード・ファミリー、プリファード・プライド、プリファード・ゴルフでは、ユニークな体験を求めるゲストに価値のある多彩なベネフィットを提供いたします。詳細はウェブサイトwww.PreferredHotels.com(https://preferredhotels.com/)をご覧ください。