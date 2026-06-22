2026年6月19日、旅系YouTuberのいけちゃんが自身のYouTubeチャンネルを更新。『FIFAワールドカップ2026』を現地観戦する様子を公開した。

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今回いけちゃんが向かった国は、アメリカ。『FIFAワールドカップ2026』を見にいくようで、「お祭りに参戦する気持ち」で参加すると意気込みを語った。旅行初日は移動で終了。無事ダラスに到着したようで、「長かった」と少し疲れた様子。初戦のオランダ戦のチケットも取れたようだが、チケット代は22万7126円とかなり高額で、「え、高っ」と驚いた様子を見せた。

翌日は、昼食を済ませてから日本人サポーターが集まっているというスポットへ移動。会場はかなり盛り上がっており、いけちゃんは「日本を感じる」と紹介した。そして3日目、ついに『ダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム）』へ。スタジアムに近づくにつれ、徐々にサポーターの数も増えてきて、「お祭りだ」といけちゃんのテンションも上がってきた様子だ。スタジアムは冷房も効いていてトイレも混雑しておらず、「超快適」と紹介した。席もしっかりと選手が見える距離だったようで、「テンション上がる」と興奮した様子を見せた。

試合は2対2の同点でアディショナルタイムへ。「めっちゃいい試合見てる」「ハラハラする」と緊張しながらも、日本を応援することに。結果は引き分けとなり「かなり見どころあった」「めっちゃ面白かった」と感想を述べた。また、スタジアムの環境についても「すべてが快適」と絶賛した。今回の動画に視聴者からは「羨ましい」「めっちゃいい動画！」「臨場感ありました！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）