大阪で「さくらももこ ゆめいろ商店」開催へ！ “エキゾチック”な『ちびまる子ちゃん』グッズが初登場
さくらももこの代表的作品『ちびまる子ちゃん』や『コジコジ』のグッズが集う「さくらももこ ゆめいろ商店」が、7月9日（木）〜7月20日（月・祝）の期間、大阪・大阪市にある郄島屋 大阪店で開催される。
【写真】エキゾチックシリーズが初登場！ エコバッグなど先行販売グッズの詳細
■『ちびまる子ちゃん』原作40周年
今回『ちびまる子ちゃん』原作40周年を記念して開催される「さくらももこ ゆめいろ商店」は、さくらももこの原画の世界観を表現したグッズやフォトスポットが展開される期間限定のポップアップショップ。
会場には異国情緒あふれるデザインを取り入れた『ちびまる子ちゃん』“エキゾチックシリーズ”が初登場し、「ちびまる子ちゃんエコポシェ エキゾチック」や「ちびまる子ちゃんメッシュポーチフラット エキゾチック」などが並ぶ。
また、かわいらしいイベント限定グッズと『コジコジ』関連の商品も販売。まる子ちゃんとコジコジを描いた「ミニハンカチ」や「ペンケース」に加え、美しいイラストをあしらった涼しげな「toumeiアクリルコースター」がそろう。
さらに、数量限定のノベルティが用意され、会場にて1レシート4000円以上（税込）購入した人には、「缶バッジ（全6種）」をランダムで1点プレゼント。なお、イベント限定グッズは1人各10点までの購入制限が設けられている。
【写真】エキゾチックシリーズが初登場！ エコバッグなど先行販売グッズの詳細
■『ちびまる子ちゃん』原作40周年
今回『ちびまる子ちゃん』原作40周年を記念して開催される「さくらももこ ゆめいろ商店」は、さくらももこの原画の世界観を表現したグッズやフォトスポットが展開される期間限定のポップアップショップ。
また、かわいらしいイベント限定グッズと『コジコジ』関連の商品も販売。まる子ちゃんとコジコジを描いた「ミニハンカチ」や「ペンケース」に加え、美しいイラストをあしらった涼しげな「toumeiアクリルコースター」がそろう。
さらに、数量限定のノベルティが用意され、会場にて1レシート4000円以上（税込）購入した人には、「缶バッジ（全6種）」をランダムで1点プレゼント。なお、イベント限定グッズは1人各10点までの購入制限が設けられている。