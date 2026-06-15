盛れるブラトップ。aimerfeelの人気インナー3種に新カラーが登場

ランジェリーブランドのaimerfeel（エメフィール）を展開するソックコウベはこのほど、“盛れるブラトップ”シリーズのインナー3種において2026年新カラーを発売しました。

■「超盛ブラ」の機能搭載のインナーにオレンジ＆スモーキーブルーが追加

「フロントホック ブラトップ ノンワイヤー 超盛ブラ」は、「超盛ブラ」の機能を、そのままキャミソールに落とし込んだ、ショート丈のブラトップです。

背中開きの洋服やシアーシャツの羽織りスタイルに合わせやすいフロントホックを取り入れています。

新カラーには、オレンジとスモーキーブルーが登場しました。

「エアリークール リッチバスト ブラトップ（ワイヤー入り）」は、高機能ワイヤー入りの暑さ・ムレ対策インナーです。接触冷感と汗をかいてもすぐに乾く吸水速乾を兼ね備えたメッシュ素材を採用しています。

「バーレスク脇高ブラ」のカップ構造を取り入れており、ワイヤーの力でバストを脇から引き寄せます。

新カラーには、透けにくさとさわやかな印象を兼ね備えたホワイトが登場。

「エアリークール 美シルエット ブラトップ （ソフトワイヤー）」は、快適性にこだわったアイテム。「aimerfeel楽ブラ」のソフトワイヤーを搭載しているほか、ウエストがゆったりする設計となっています。

今回は、落ち着いた印象のグレーを新たに追加しました。

■商品概要

商品名：フロントホック ブラトップ ノンワイヤー 超盛ブラ

価格：4,290円

サイズ：B65-E75

カラー：オレンジ（OR）、スモーキーブルー（SB）、オフホワイト（OW）、ブラック（BL）

商品名：エアリークール リッチバスト ブラトップ（ワイヤー入り）

価格：3,630円

サイズ：S、M、L、LL

カラー：オフホワイト（OW）、ブラック（BL）、ヌードベージュ（VE2）

商品名：エアリークール 美シルエット ブラトップ（ソフトワイヤー）

価格：3,850円

サイズ：S、M、L、LL

カラー：グレー（MG）、ブラック（BL）、ヌードベージュ（VE2）

（フォルサ）