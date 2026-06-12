「最近なんか冷たい…？」【彼の気持ちが冷めてきたとき】のサイン3選

付きあいが長くなってくると、「あれ？前とちょっと違うかも…」と感じる瞬間があるかもしれません。連絡の頻度や会話のトーン、態度の変化など、ささいな違和感のなかに、彼の気持ちの変化が隠れていることも。今回は、彼の気持ちが冷めてきたときに見られるサインを体験談やインタビューをもとにご紹介します。大切な関係を見直すヒントとして、ぜひチェックしてみてくださいね。

連絡の頻度が明らかに減る 以前はすぐに返信があったLINEが、最近は何時間も既読スルー。 電話もこちらからばかりで、彼からの連絡はほとんどない、なんてことも…。 そんな状態が続いているなら、彼の気持ちが少しずつ離れている可能性があります。 もちろん忙しい時期もありますが、連絡をとること自体に彼が消極的になっていると感じたら、ちょっと注意が必要かも。

スキンシップやデートの回数が減る 気持ちが冷めてくると、自然と心と体の距離もできてしまいがち。 デートの予定を先延ばしにしたり、会っても以前のようなスキンシップがなくなったり… 彼が「忙しい」や「疲れてる」を理由に会う時間を減らしている場合、それが習慣化していくと関係が悪くなっている証拠。 恋人同士の時間を大切にしなくなるのは、気持ちの温度差が出てきたサインかもしれません。

会話に愛情や関心がなくなる もっとも顕著な冷めサインは、「会話に愛情や関心がなくなる」ことです。 たとえば、あなたの話に興味を示さなかったり、リアクションが淡白だったり、以前は気にかけてくれていたことをスルーされるようになったら要注意。 言葉にトゲがある、冷たい口調になっているなど、コミュニケーションの質が落ちてきたときは、彼の心が離れつつある可能性があります。 いかがでしたか？ 今回は、彼の気持ちが冷めてきたときに見られるサインをご紹介しました。 違和感を放置すると関係がどんどん悪くなってしまうかも…。 大切なのは、冷静にサインを受け止め、素直に気持ちを話しあうこと。 彼の態度に悩んだときこそ、自分の気持ちと向きあい、今後の関係について考えるタイミングかもしれません。 「最近少し寂しいな…」と感じたなら、その気持ちを大切にしてあげてくださいね♡

ライター Ray WEB編集部