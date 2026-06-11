銀座コージーコーナーの父の日限定スイーツ登場！感謝を伝える特別なケーキ特集

6月21日の父の日に向けて、銀座コージーコーナーから心温まる限定スイーツが登場します。お父さんをモチーフにしたかわいらしいプチケーキの詰め合わせや、人気のチーズスフレ、さらに父の日にもぴったりなモンブランまで豊富なラインナップをご用意。家族みんなで囲めるスイーツは、日頃なかなか伝えられない感謝の気持ちを届ける素敵なきっかけになりそうです♪

父の日限定の特別なプチケーキセット

「プチガトー～サンクスパパ～（8個入）」は、2,916円（税込）で2026年6月19日（金）～6月21日（日）まで販売されます。

キャンプや釣り、ビール、ワイシャツなど、お父さんをイメージしたユニークなケーキを詰め合わせた華やかなアソートです。BOXにはメッセージを書けるスペースもあり、感謝の言葉を添えてプレゼントできます。

内容：

・父の日モンブラン（栗甘露煮を飾ったマロンあんのタルト）

・父の日チョコケーキ（チョコホイップクリームとココアグラサージュのケーキ）

・パパタルト（コーヒークリームのタルト）

・ワイシャツタルト（ソーダ風味クリームとミルクグラサージュのタルト）

・わくわくキャンプ（抹茶ホイップクリームのロールケーキ）

・みんなで乾杯ビール（ミルクムースをのせたりんごゼリー）

・おさかな釣りケーキ（白桃ダイス入りライチホイップクリームとソーダ風味グラサージュのケーキ）

・ありがとう花束ケーキ（マンゴーホイップクリームとヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ）

見た目も味わいもバラエティ豊かで、家族みんなで楽しめる父の日限定スイーツです。

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人気スイーツも父の日仕様で登場

「父の日チーズスフレ」は637円（税込）。父の日限定デザインのラッピングで登場します。

メレンゲを丁寧に泡立て、じっくり蒸し焼きにすることで生まれる“しっとり、ふわシュワッ”な食感が魅力。チーズの豊かなコクと軽やかな口どけを楽しめます。

ラッピング上面にはメッセージを書き込めるスペースもあり、気持ちを伝えるギフトとしてもおすすめです。

※販売期間は2026年6月19日（金）～6月21日（日）です。

父の日に贈りたい3種のモンブラン

銀座コージーコーナーでは、“父の恩は山より高く”ということわざにちなんで、個性豊かな3種類のモンブランも展開しています。

「ティラミスモンブラン」は496円（税込）。2026年10月15日（木）頃まで販売予定です。

ココアスポンジとコーヒークリーム、チーズあんを組み合わせた大人向けの味わいで、コーヒーカスタードのほろ苦さがアクセントになっています。

「モンブラン」は496円（税込）の通年販売商品。マロンあんやマロンダイス、カスタードクリームを重ねた昔ながらの味わいで、栗の風味をしっかり堪能できます。

「渋皮栗のモンブラン」は637円（税込）の通年販売商品。熊本県産蒸し栗ペーストを使用した栗カスタードクリームと渋皮栗入りチーズクリームを重ねた、上品でコク深い一品です。

どれも栗の魅力を存分に味わえる贅沢なスイーツで、甘いもの好きなお父さんへの贈り物にもぴったりです。

父の日はスイーツとともに感謝を伝えて

父の日は、普段なかなか口にできない「ありがとう」を伝える大切な日。銀座コージーコーナーの限定スイーツなら、見た目の楽しさとおいしさの両方で特別な時間を演出してくれます。

家族でケーキを囲みながら会話を楽しんだり、メッセージを添えてプレゼントしたりと、思い出に残るひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡

今年の父の日は、スイーツとともに感謝の気持ちを届けてみてください。