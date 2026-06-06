「ちいかわらんど」16店舗目が越谷レイクタウンにオープン 限定ノベルティ配布や記念の“スタンプ”も設置
キデイランドは、「ちいかわ」のオフィシャルショップ『ちいかわらんど 越谷レイクタウン店』を19日、埼玉・越谷市のイオンレイクタウン内にグランドオープンする。
【写真】ラッコ「わからなくなったッ…どこに停めたかッ…」ノベルティのホログラムステッカー
「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏が描く、X（旧Twitter）発の漫画作品。その後、2020年12月から商品化され、公式オンラインストア『ちいかわマーケット』をオープンし、Xに投稿していた漫画も書籍になった。その独特な世界観とストーリーが多くのファンを生み、現在ではフォロワーも473万人を超え、コラボカフェや展覧会、さらには、『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内でもアニメが放送されている。また7月24日には『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』も公開される。
ちいかわらんどは、21年8月に原宿店と大阪梅田店がオープンした。22年6月には福岡パルコ店、7月には京都四条河原町店を2ヶ月連続でオープン。さらに9月には、東京駅一番街 東京キャラクターストリートに、『ちいかわらんどTOKYO Station』をオープン。今回、スパイラルキュートの協力により、「ちいかわ」のオフィシャルショップ16店舗目『ちいかわらんど 越谷レイクタウン店』をオープンすることになった。
同店には、購入特典、オープン記念スタンプを用意。商品を購入すると、1会計につき1枚、ラッコの「ホログラムステッカー（非売品）」がもらえる。また、税込3300円以上購入すると、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの「ホログラム缶バッジ（非売品）」を1会計につき1個もらえる。さらに、税込5500円以上購入すると、「トートバッグ（非売品）」に商品を入れて受け取ることができる。
また同日発売の新商品「ちょっと酔ったよマスコット」「二日酔いマスコット」「GPSBOXちいかわだらけフィギュア」「GPSBOXハチワレだらけフィギュア」「Chiikawa Baby おくるみ箸置き」「布にも貼れるアルファベットなクリアシール」も同店で購入できる。
【写真】ラッコ「わからなくなったッ…どこに停めたかッ…」ノベルティのホログラムステッカー
「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏が描く、X（旧Twitter）発の漫画作品。その後、2020年12月から商品化され、公式オンラインストア『ちいかわマーケット』をオープンし、Xに投稿していた漫画も書籍になった。その独特な世界観とストーリーが多くのファンを生み、現在ではフォロワーも473万人を超え、コラボカフェや展覧会、さらには、『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内でもアニメが放送されている。また7月24日には『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』も公開される。
同店には、購入特典、オープン記念スタンプを用意。商品を購入すると、1会計につき1枚、ラッコの「ホログラムステッカー（非売品）」がもらえる。また、税込3300円以上購入すると、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの「ホログラム缶バッジ（非売品）」を1会計につき1個もらえる。さらに、税込5500円以上購入すると、「トートバッグ（非売品）」に商品を入れて受け取ることができる。
また同日発売の新商品「ちょっと酔ったよマスコット」「二日酔いマスコット」「GPSBOXちいかわだらけフィギュア」「GPSBOXハチワレだらけフィギュア」「Chiikawa Baby おくるみ箸置き」「布にも貼れるアルファベットなクリアシール」も同店で購入できる。
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