仙台管区気象台発表

【画像】今後の東北・全国の天気

■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （６/６～７/５）

＜予報のポイント＞

・気温は１週目は低く、２週目は高く、気温の変動が大きいでしょう。

・東北太平洋側では、低気圧や前線の影響を受けやすいため、向こう１か月の降水量は平年並か多いでしょう。

＜向こう１か月の天候＞

・期間の前半は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間＞

・平均気温（向こう１か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：平年並の見込み

・降水量（向こう１か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：平年並か多い見込み

・日照時間（向こう１か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

■週別の天候と平均気温

＜１週目６/６～６/１２＞

天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすいため、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：低い見込み 東北太平洋側：低い見込み

＜２週目６/１３～６/１９＞

天気は数日の周期で変わるでしょう。

・平均気温

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

＜３～４週目６/２０～７/３＞

平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：平年並か高い見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより