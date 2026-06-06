東北地方の向こう1か月(6/6～7/5)の天候の見通しは？ 平均気温・降水量・日照時間は？ 気象庁
仙台管区気象台発表
■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （６/６～７/５）
＜予報のポイント＞
・気温は１週目は低く、２週目は高く、気温の変動が大きいでしょう。
・東北太平洋側では、低気圧や前線の影響を受けやすいため、向こう１か月の降水量は平年並か多いでしょう。
＜向こう１か月の天候＞
・期間の前半は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間＞
・平均気温（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：平年並の見込み
・降水量（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：平年並か多い見込み
・日照時間（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
■週別の天候と平均気温
＜１週目６/６～６/１２＞
天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすいため、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：低い見込み 東北太平洋側：低い見込み
＜２週目６/１３～６/１９＞
天気は数日の周期で変わるでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
＜３～４週目６/２０～７/３＞
平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：平年並か高い見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより