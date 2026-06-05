五穀豊穣を願い色鮮やかなあんどんが街を彩る、小矢部市の「津沢夜高あんどん祭」が今夜から始まります。

熱気あふれる現地の様子を中継で伝えてもらいましょう。中久木さん！



威勢のいいかけ声が響く、小矢部市の津沢地区。私はいま、その町内の一つ上町に来ています。上町には大小２基のあんどんがあって、こちらの大きいほうは高さ６メートルを超えます。空はまだ明るいですがもうあんどんに明かりが灯って、出発を待つ皆さんのボルテージも高まっています。祭りを引き立てるかけ声とお囃子の音色をお楽しみください。





ここ津沢の夜高あんどんは江戸時代の１７３０年ごろ「田祭りの行事」と「あんどん」が結びついて始まったとされています。きょうはこのあと午後７時から各町内のあんどんが集まって開会式が行われますが、上町ではそれに先立って午後６時半から子どもたちが曳く「小あんどん」が町をめぐります。津沢の夜高あんどん祭は毎年、あんどんの美しさや色彩を競うコンクールが行われていて、この上町の大あんどんは「金賞・小矢部市長賞」を３年連続受賞しています。４連覇がかかる今年、特にこだわったポイントはどこか、上町のあんどんを率いる若頭の斎藤大海さんにお話を伺います。よろしくお願いします。斎藤さん、スタジオの上野です。地域の皆さんの盛り上がりが伝わってきますが、ここ数年はあんどんを作る現場にも物価高の影響があって、今年は中東情勢の余波も大きかったそうですね？伝統を守るために苦心されている一方で、祭りにかける地域の思いも伝わりました。まもなく出発ということで、改めて意気込みをお願いします。ありがとうございました。津沢夜高あんどん祭は、このあと午後７時ごろから大・中・小あわせて２０基のあんどんが町をめぐります。そして９時ごろからはあんどん広場前で、祭りの最大の見せ場となる大あんどん同士が激しく激突する「ぶつかり合い」が行われます。本番に向けて熱気が高まる津沢夜高あんどん祭の会場から中継でお伝えしました。