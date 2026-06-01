【ライブレポート】adieu（上白石萌歌）一夜限りのプレミアムライブ 『adieu Live 2026 bleuir』開催
adie（上白石萌歌）が5月30日、一夜限りのプレミアムライブ 『adieu Live 2026 bleuir』を神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催した。
■スピッツ「水中メガネ」のカバーも
荘厳なSEが流れ、会場が一気に静けさに包れ、ひとつの音に染まったところで、ライブはスタート。
1曲目は気鋭シンガーソングライターluvisによる提供曲「ブルーアワー」。続けてカンロ飴の70周年記念特別プロジェクトにも起用された「元気？」を披露。軽快にエレキギターをかき鳴らしならすadieuの姿に、会場は一瞬で釘付けになった。
さらに、エレキギターからアコースティックギターへと持ち替え、柳瀬二郎（betcover!!）が作詞作曲を手掛けたエモーショナルで切ない「泣いてしまいそう」を披露、スタートから新曲が続く。
ライブ中盤では、気怠くも妖艶なイントロから始まる「ソウルメイト」から、叙情的なメロディと伸びやかな歌声が響く「泡吹」と、グルーヴがますます強くなる。一変して、澤部渡（スカート）提供の「植物園」では、優しい音色が会場を温く包んだ。
ライブ後半では、adieuらしい選曲のスピッツ「水中メガネ」のカバーや「よるのあと」と、adieuの世界が見事に作り上げられた。
本編最後の曲は、比喩根（chilldspot）が作詞作曲を手掛けた幻想的でスケール感のある楽曲「ナイトバード」。まさしく大空を舞うような浮遊感に会場が包まれ本編は終了。
アンコールでは、新曲「Wanna me」がTVアニメ『本好きの下剋上領主の養女』2クール目エンディングテーマに決定し、同曲を収録したシングルCDを7月29日に発売することが発表された。
さらに、最後の一曲は、Jeremy Quartus（Nulbarich）が作詞作曲を手掛けた色気漂う楽曲「Untitled」、心地良い余韻のままライブは大団円を迎えた。
自身の核にある揺るぎない音楽性を証明しながらも、あらたなタイアップやシングルリリースという次なるフェーズへ向けて、彼女の旅はまだ始まったばかり。 2026年、さらに紡がれていくadieuのストーリーに注目だ。
■セットリスト
01. ブルーアワー
002. 元気？
03. 泣いてしまいそう
04. 景色 / 欄干
05. 夏の限り
06. ひかりのはなし
07. ソウルメイト
08. 泡吹
09. 天使
10. 植物園
11. ダリア
12. 水中メガネ (cover)
13. 心を探している
14. よるのあと
15. ナイトバード
[ENCORE]
16. 旅立ち
17. Untitled
■リリース情報
2026.07.29 ON SALE
SINGLE「Wanna me」
■関連リンク
『本好きの下剋上 領主の養女』作品サイト
https://booklove-anime.jp/
セトリプリリストプレイリスト
https://adieu.lnk.to/bleuir_LiveSETLIST
adieu OFFICIAL SITE
https://www.adieu-web.com/