【ライブレポート】adieu（上白石萌歌）一夜限りのプレミアムライブ 『adieu Live 2026 bleuir』開催

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adie（上白石萌歌）が5月30日、一夜限りのプレミアムライブ 『adieu Live 2026 bleuir』を神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催した。

■スピッツ「水中メガネ」のカバーも

荘厳なSEが流れ、会場が一気に静けさに包れ、ひとつの音に染まったところで、ライブはスタート。

1曲目は気鋭シンガーソングライターluvisによる提供曲「ブルーアワー」。続けてカンロ飴の70周年記念特別プロジェクトにも起用された「元気？」を披露。軽快にエレキギターをかき鳴らしならすadieuの姿に、会場は一瞬で釘付けになった。

さらに、エレキギターからアコースティックギターへと持ち替え、柳瀬二郎（betcover!!）が作詞作曲を手掛けたエモーショナルで切ない「泣いてしまいそう」を披露、スタートから新曲が続く。

ライブ中盤では、気怠くも妖艶なイントロから始まる「ソウルメイト」から、叙情的なメロディと伸びやかな歌声が響く「泡吹」と、グルーヴがますます強くなる。一変して、澤部渡（スカート）提供の「植物園」では、優しい音色が会場を温く包んだ。

ライブ後半では、adieuらしい選曲のスピッツ「水中メガネ」のカバーや「よるのあと」と、adieuの世界が見事に作り上げられた。

本編最後の曲は、比喩根（chilldspot）が作詞作曲を手掛けた幻想的でスケール感のある楽曲「ナイトバード」。まさしく大空を舞うような浮遊感に会場が包まれ本編は終了。

アンコールでは、新曲「Wanna me」がTVアニメ『本好きの下剋上領主の養女』2クール目エンディングテーマに決定し、同曲を収録したシングルCDを7月29日に発売することが発表された。

さらに、最後の一曲は、Jeremy Quartus（Nulbarich）が作詞作曲を手掛けた色気漂う楽曲「Untitled」、心地良い余韻のままライブは大団円を迎えた。

自身の核にある揺るぎない音楽性を証明しながらも、あらたなタイアップやシングルリリースという次なるフェーズへ向けて、彼女の旅はまだ始まったばかり。 2026年、さらに紡がれていくadieuのストーリーに注目だ。

■セットリスト

01. ブルーアワー

002. 元気？

03. 泣いてしまいそう

04. 景色 / 欄干

05. 夏の限り

06. ひかりのはなし

07. ソウルメイト

08. 泡吹

09. 天使

10. 植物園

11. ダリア

12. 水中メガネ (cover)

13. 心を探している

14. よるのあと

15. ナイトバード

[ENCORE]

16. 旅立ち

17. Untitled

■リリース情報

2026.07.29 ON SALE

SINGLE「Wanna me」

■関連リンク

『本好きの下剋上 領主の養女』作品サイト

https://booklove-anime.jp/

セトリプリリストプレイリスト

https://adieu.lnk.to/bleuir_LiveSETLIST

adieu OFFICIAL SITE

https://www.adieu-web.com/