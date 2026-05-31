『パラアニ』映画化決定！ 『パラライ』新章となる4th SEASONが9月開幕＆ティザーPV解禁
5月30日・31日に有明アリーナで開催された「Paradox Live Dope Show 2026」にて、『Paradox Live THE ANIMATION』（通称：パラアニ）の映画化が決定したことが発表された。併せて、「Paradox Live」新章となる4th SEASONが9月に始動することが明らかとなり、ティザーPVが解禁された。
【動画】アニメ『Paradox Live THE ANIMATION』映画化決定告知映像
「Paradox Live」（通称：パラライ）は2019年に始動。ボイスドラマと楽曲が収録されたCDシリーズやライブイベントを中心に展開するメディアミックスプロジェクトだ。
近未来を舞台に、それぞれの音楽ジャンルでトップを走る各HIPHOPチームのキャラクター達が自らの音楽でNo.1を獲るためにステージバトルに挑む姿を描く。総勢29名の声優・歌い手・俳優が本プロジェクトに参加しており、豪華キャスト陣が本格ラップ楽曲を歌い上げる。
2021年には初の舞台化企画『Paradox Live on Stage』を上演。2023年にはTVアニメ『Paradox Live THE ANIMATION』を放送。2024年には、同年5月に開催されたParadox Live の4thリアルライブ「Paradox Live Dope Show 2024」を再編集したライブフィルム『Paradox Live Dope Show 2024 in CINEMA』が全国ロードショーされるなど、幅広い展開で注目を集めている。
アニメ『Paradox Live THE ANIMATION』の映画化では、これまでテレビシリーズに登場したキャラクターに加え、新たなキャラクターが登場することも明らかとなった。今回の映画化決定にあたり、初報告知映像も解禁。
映像では「あの興奮が、再び映像でー」という意味深なコピーが登場した後、「Paradox Live」のロゴから「Paradox Live THE ANIMATION」のロゴに切り替わり、テレビアニメシリーズにも登場した「BAE」「The Cat’s Whiskers」「cozmez」「悪漢奴等」「武雷管」のキャラクターたちの線画が登場。
その後、本作が「映画化」が決定したことが告知されると、畳みかけるように、テレビシリーズには登場しなかった「VISTY」「AMPRULE」「1Nm8」「獄Luck」の4チームのメンバーの線画も映し出され、今回の映画には9チーム総勢29キャラクターが登場することが明らかに。
さらに、制作スタジオは『藤本タツキ 17‐26「シカク」』（映像制作担当）などを手掛ける「STUDIO GRAPH77」が行うことも発表された。
そして、「Paradox Live」の新たな物語の幕開けとなる「Paradox Live」4th SEASONが9月に開幕。併せて「4th SEASON」ティザーPVも解禁。
PVでは新シーズン開幕の告知と合わせ、カメラのシャッター音とともに、新聞記事の画像が映し出される。そこには「ファントメタル」「●●（伏字）の波、広がる」「CLUB Paradox」など、一部文字は伏せられながらも、意味深なキーワードの数々が…。そして「Paradox Liveの物語が大きく動き出す」というテロップが表示され、Paradox Liveの物語が今後どのような展開を見せていくのか、期待が高まるような内容となっている。
そして、「Paradox Live」初のカバーソングの制作決定。企画タイトルは「PROPS」、リスペクトをこめて名曲の数々を「Paradox Live」の各チームが全9曲にわたりカバーする内容となっている。
なお、「Paradox Live Dope Show 2026」では、30日には全26曲、31日は全29曲が披露。公演1日目と2日目で異なる演出や楽曲が披露された本ライブは6月7日23時59分までアーカイブ配信中。さらに、本ライブのブルーレイ＆DVDが10月21日に発売決定。予約受付中となっている。
「Paradox Live」の舞台化企画「Paradox Live on Stage（通称：パラステ）」より、『Paradox Live on Stage ‐Road to Legend‐ “RAGE”』（10月2日〜11日）および『Paradox Live on Stage ‐Road to Legend‐ “FATE”』（2027年2月19日〜28日）の上演が決定。
『Paradox Live on Stage』は2021年に初演、2023年には続編となる『Paradox Live on Stage vol.2』が上演され、ライブパートを中心とした『Paradox Live on Stage ‐THE LIVE 2026‐』なども開催してきた。
そしてこのたび、満を持して、舞台化第3弾を上演。今回の舞台では、これまで登場していた「BAE」「The Cat’s Whiskers」「cozmez」「悪漢奴等」のほか、「VISTY」「AMPRULE」「1Nm8」「獄Luck」の4チームが舞台に初登場することも明らかになり、『Paradox Live on Stage ‐Road to Legend‐ “RAGE”』では新キャストの情報、そしてキービジュアルも解禁された。チケットは予約受付中。詳細は公式サイトにて。
さらに。新企画「LOOK BOOK〜Paradox Live 2026 four moods〜」として、イラストレーター慧子による全29名の描き下ろしイラストが7月に公開。先行として、緋景斗真のイラストが解禁された。
【動画】アニメ『Paradox Live THE ANIMATION』映画化決定告知映像
「Paradox Live」（通称：パラライ）は2019年に始動。ボイスドラマと楽曲が収録されたCDシリーズやライブイベントを中心に展開するメディアミックスプロジェクトだ。
2021年には初の舞台化企画『Paradox Live on Stage』を上演。2023年にはTVアニメ『Paradox Live THE ANIMATION』を放送。2024年には、同年5月に開催されたParadox Live の4thリアルライブ「Paradox Live Dope Show 2024」を再編集したライブフィルム『Paradox Live Dope Show 2024 in CINEMA』が全国ロードショーされるなど、幅広い展開で注目を集めている。
アニメ『Paradox Live THE ANIMATION』の映画化では、これまでテレビシリーズに登場したキャラクターに加え、新たなキャラクターが登場することも明らかとなった。今回の映画化決定にあたり、初報告知映像も解禁。
映像では「あの興奮が、再び映像でー」という意味深なコピーが登場した後、「Paradox Live」のロゴから「Paradox Live THE ANIMATION」のロゴに切り替わり、テレビアニメシリーズにも登場した「BAE」「The Cat’s Whiskers」「cozmez」「悪漢奴等」「武雷管」のキャラクターたちの線画が登場。
その後、本作が「映画化」が決定したことが告知されると、畳みかけるように、テレビシリーズには登場しなかった「VISTY」「AMPRULE」「1Nm8」「獄Luck」の4チームのメンバーの線画も映し出され、今回の映画には9チーム総勢29キャラクターが登場することが明らかに。
さらに、制作スタジオは『藤本タツキ 17‐26「シカク」』（映像制作担当）などを手掛ける「STUDIO GRAPH77」が行うことも発表された。
そして、「Paradox Live」の新たな物語の幕開けとなる「Paradox Live」4th SEASONが9月に開幕。併せて「4th SEASON」ティザーPVも解禁。
PVでは新シーズン開幕の告知と合わせ、カメラのシャッター音とともに、新聞記事の画像が映し出される。そこには「ファントメタル」「●●（伏字）の波、広がる」「CLUB Paradox」など、一部文字は伏せられながらも、意味深なキーワードの数々が…。そして「Paradox Liveの物語が大きく動き出す」というテロップが表示され、Paradox Liveの物語が今後どのような展開を見せていくのか、期待が高まるような内容となっている。
そして、「Paradox Live」初のカバーソングの制作決定。企画タイトルは「PROPS」、リスペクトをこめて名曲の数々を「Paradox Live」の各チームが全9曲にわたりカバーする内容となっている。
なお、「Paradox Live Dope Show 2026」では、30日には全26曲、31日は全29曲が披露。公演1日目と2日目で異なる演出や楽曲が披露された本ライブは6月7日23時59分までアーカイブ配信中。さらに、本ライブのブルーレイ＆DVDが10月21日に発売決定。予約受付中となっている。
「Paradox Live」の舞台化企画「Paradox Live on Stage（通称：パラステ）」より、『Paradox Live on Stage ‐Road to Legend‐ “RAGE”』（10月2日〜11日）および『Paradox Live on Stage ‐Road to Legend‐ “FATE”』（2027年2月19日〜28日）の上演が決定。
『Paradox Live on Stage』は2021年に初演、2023年には続編となる『Paradox Live on Stage vol.2』が上演され、ライブパートを中心とした『Paradox Live on Stage ‐THE LIVE 2026‐』なども開催してきた。
そしてこのたび、満を持して、舞台化第3弾を上演。今回の舞台では、これまで登場していた「BAE」「The Cat’s Whiskers」「cozmez」「悪漢奴等」のほか、「VISTY」「AMPRULE」「1Nm8」「獄Luck」の4チームが舞台に初登場することも明らかになり、『Paradox Live on Stage ‐Road to Legend‐ “RAGE”』では新キャストの情報、そしてキービジュアルも解禁された。チケットは予約受付中。詳細は公式サイトにて。
さらに。新企画「LOOK BOOK〜Paradox Live 2026 four moods〜」として、イラストレーター慧子による全29名の描き下ろしイラストが7月に公開。先行として、緋景斗真のイラストが解禁された。