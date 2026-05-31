この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「【Apple Pay×Visa割】最大500円還元！対象外になる使い方とおすすめカード3選を徹底解説」を公開した。動画では、2026年6月11日から始まるApple Pay限定のVisaタッチ決済キャンペーンの概要や、対象外となる注意点、さらに還元率を上げるおすすめカードについて徹底解説している。



本キャンペーンは、事前に特設サイトでカード登録を行い、対象店舗にてApple PayのVisaタッチ決済で1回1,000円（税込）以上利用すると、ルーレットで最大500円がキャッシュバックされるというもの。おにまるちゃんねるは、1等が500円（当選確率1%）、2等が100円（8%）、3等が5円（91%）である点に触れ、「1回の期待値は17.55円」と過去のキャンペーンと比較して還元率が下がったことを指摘した。ただし、三井住友カードなどの既存の還元キャンペーンと併用できるため、「やらないよりやった方がマシ」と参加を推奨している。また、新規利用（指定期間にVisaでの取引がないカード）に限り、初回のキャッシュバック金額が2倍になる特典も用意されている。



注意点として、今回はApple Pay限定のためiPhoneユーザーしか参加できないことや、ウェアラブルデバイス（Apple Watchなど）での決済が対象外となる可能性が高いことを挙げた。また、楽天カードやPayPayカードなど一部のカードは対象外となるため、事前の確認が必要だと呼びかけている。さらに、特定の店舗（牛角、くら寿司、KFCなど）で1回1,500円以上の決済をすると、10%がキャッシュバックされる追加キャンペーンが同時開催されることも紹介した。



動画の終盤では、ANA Pay、VポイントPay、Oliveフレキシブルペイといった、キャンペーンをよりお得に活用できる3つのカードについて具体的なチャージルートを交えて解説。特にOliveフレキシブルペイでは、「ポイント払いモード」に設定して決済することで、Vポイント残高を消費しながら現金でキャッシュバックを受け取れる裏技を紹介した。キャンペーン期間は2026年6月11日から7月19日までとなっているが、予算上限に達し次第早期終了の可能性があるため、早めの参加をおすすめする。