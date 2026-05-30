MEGUMI（44）が29日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。前所属事務所の先輩、小池栄子（45）の存在について語った。

MCの笑福亭鶴瓶、Kis−My−Ft2藤ケ谷太輔はMEGUMIを見いだした前事務所の社長の野田義治氏（80）を取材した。

藤ケ谷は「小池栄子さんが先輩？野田さんが言ってたのは『きっと当時、会社全体で、“目指せ小池栄子”小池栄子を抜こう』みたいな感じになってたから、そこもきっと意識があったんじゃないか」と野田氏との取材を語った。MEGUMIは「そうですね」と共感した。

鶴瓶は「小池栄子自身も役者の方でドーンと行ったから、すごいよね」と感心。MEGUMIは「すごいですよね。今も現役バキバキで小池さんやってらっしゃるのは、私にとって励みでしかないですし。いてくださってありがとうございますっていうか。たまにご連絡いただいたりとか、ご飯食べたりするんですけど」と語った。

鶴瓶は「良い事務所やね。そういう意味ではね」としみじみ。MEGUMIは「そうですそうです。当時もやっぱり小池さんがバラエティーこうやってるから、自分も毒舌吐いてみようかなとか。小池さんのラジオに見学とかもしてましたし。お勉強させていただきました」と尊敬の念を語った。