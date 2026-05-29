日本のピザ、高すぎる！ だから東京・日吉に“ラーメン屋のようなピザ屋”オープン

アズッロは6月1日、東急東横線「日吉駅」徒歩2分の立地に、ピッツァ専門店「ピッツァスタンド ペペ（PIZZA STAND PEPE）」をオープンします。

■「日本のピザは、高すぎる！」

飲食業界一筋25年、イタリアンレストラン「ピレウス」を経営する料理人・國安徹平氏がTikTokで投げかけた問いが、累計20万回以上再生されています。

デリバリーピザは1枚2,000〜3,000円、レストランでも1,500円以上が当たり前。

「ラーメンや牛丼のように、一人でもふらっと入って気軽に食べられるピザ屋があってもいいのではないか」──國安氏が4〜5年温めてきた構想を、ついに形にします。

■コンセプトは「ラーメン屋のようなピザ屋」

同店が目指すのは、ピッツァの「日常食化」です。

メニューはピッツァのみ。前菜、パスタ、ドルチェ、コーヒーもありません。注文は券売機。席はカウンター6席とテーブル3席のわずか9席。店舗面積は7.5坪。

すべてを削ぎ落とし、「良いものを、早く、手頃に」提供することだけに集中しました。

■30cm窯焼きマルゲリータ、900円

看板メニューの30cm窯焼きマルゲリータは900円（税込）。23〜24cmのSサイズは800円。6種のトッピングでカスタマイズも可能です。

■目の前で仕上げる、プロの一枚

ペペ最大の見どころは、カウンター越しに広がるオープンキッチン。料理人が、注文のたびに一枚一枚、目の前で生地を手で伸ばしてから、窯で焼き上げます。

ラーメン店で麺が茹で上がる瞬間を見るように、ピッツァが生まれる過程をライブで楽しめる。手頃な価格でありながら、味も体験も本物。それがペペの約束です。

■TikTokで生まれたファンコミュニティ

開業準備の過程を連載形式でTikTokに投稿。物件探しから内装工事、メニュー開発まで、リアルな開業ストーリーを発信し続けた結果、オープン前にしてフォロワー約850人、総いいね数4,250超を獲得。累計再生数は20万回を超えています。

■店舗概要

店名：ピッツァスタンド ペペ（PIZZA STAND PEPE）

所在地：神奈川県横浜市港北区日吉本町1-24-4 DEAR日吉1F

アクセス：東急東横線 日吉駅 徒歩2分

オープン日：2026年6月1日

営業時間：11:00〜23:30

定休日：なし

席数：9席（カウンター6席、テーブル3席）

価格帯：30cmマルゲリータ 900円〜 / Sサイズ 800円〜

注文方法：券売機

TikTok：@pizzastand.pepe

（エボル）