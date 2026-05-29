博多駅前の「明治公園」8月7日開園へ 人気ピッツェリア新業態や都市型サウナが九州初上陸
【女子旅プレス＝2026/05/29】福岡市・博多駅前で開発中の「明治公園整備・管理運営事業」によって整備される公園の開園日が2026年8月7日に決定。緑豊かな5つの広場や空中散歩を楽しめる立体園路を整備するほか、九州初上陸の絶品ピッツァや話題のサウナなど個性豊かな7店舗が出店する。
【写真】豊かな緑に囲まれた「明治公園」完成イメージ
九州の玄関口である博多駅前エリアにありながら、緑豊かな自然と触れ合える「明治公園」。総合デザイン監修を務めたのは、2025年大阪・関西万博の会場デザインプロデューサーも手掛けた建築家の藤本壮介氏。まるで空中を散歩しているかのような感覚を味わえる立体園路や豊かな緑化空間に囲まれた5つの広場などを整備、新たな体験価値を提供する。博多駅側の入り口には立体的な花壇によるエントランスゲートも設けられ、来街者を迎え入れる。
公園内の店舗棟では地元福岡の飲食店を中心に、都市型スパ「TOTOPA」の九州初出店店舗など計7店舗が出店し、周辺施設とのにぎわいの連続性を創出。公園利用者も気軽に立ち寄りやすい1階には、カフェ／バー「POSS COFFEE」や、ベーカリー「Land Bageri」が出店。「Land Bageri」では昼はベーカリー、夜はパンビストロとして、焼きたてのパンや料理を楽しめる。同じく1階の「GABBI HAKATA」では、昼は薬院の老舗イタリアンPastaPasta監修のパスタランチを、夜は大名の人気イタリアンのオーナーシェフであった大神将輝シェフが直接腕を振るう本格南欧料理＆ワインを味わえる。
2階には、岡山発の人気ピッツェリア「400℃ PIZZA」の新業態「400℃ PIZZA Piu Hakata」、常時15種類の多彩なクラフトビールが飲めるビアバー「CONTINUE？」が出店。3階・4階にオープンするTOTOPAの2号店「TOTOPA博多駅前店」では、スーパー銭湯「おふろの王様」のノウハウを生かし、「樹をあじわうサウナ」をコンセプトにしたこれまでにないリラクゼーション空間を提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：福岡市博多区博多駅前三丁目24番3号
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【写真】豊かな緑に囲まれた「明治公園」完成イメージ
◆博多駅前の「明治公園」街に新たなにぎわい創出
九州の玄関口である博多駅前エリアにありながら、緑豊かな自然と触れ合える「明治公園」。総合デザイン監修を務めたのは、2025年大阪・関西万博の会場デザインプロデューサーも手掛けた建築家の藤本壮介氏。まるで空中を散歩しているかのような感覚を味わえる立体園路や豊かな緑化空間に囲まれた5つの広場などを整備、新たな体験価値を提供する。博多駅側の入り口には立体的な花壇によるエントランスゲートも設けられ、来街者を迎え入れる。
◆魅力ある飲食やサウナも誘致
公園内の店舗棟では地元福岡の飲食店を中心に、都市型スパ「TOTOPA」の九州初出店店舗など計7店舗が出店し、周辺施設とのにぎわいの連続性を創出。公園利用者も気軽に立ち寄りやすい1階には、カフェ／バー「POSS COFFEE」や、ベーカリー「Land Bageri」が出店。「Land Bageri」では昼はベーカリー、夜はパンビストロとして、焼きたてのパンや料理を楽しめる。同じく1階の「GABBI HAKATA」では、昼は薬院の老舗イタリアンPastaPasta監修のパスタランチを、夜は大名の人気イタリアンのオーナーシェフであった大神将輝シェフが直接腕を振るう本格南欧料理＆ワインを味わえる。
2階には、岡山発の人気ピッツェリア「400℃ PIZZA」の新業態「400℃ PIZZA Piu Hakata」、常時15種類の多彩なクラフトビールが飲めるビアバー「CONTINUE？」が出店。3階・4階にオープンするTOTOPAの2号店「TOTOPA博多駅前店」では、スーパー銭湯「おふろの王様」のノウハウを生かし、「樹をあじわうサウナ」をコンセプトにしたこれまでにないリラクゼーション空間を提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■明治公園
所在地：福岡市博多区博多駅前三丁目24番3号
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