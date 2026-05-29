ファーウェイ・ジャパンは、「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」と「HUAWEI WATCH FIT 5」を5月29日に発売した。

市場想定価格は、「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」のホワイト、ブラック（フルオロエラストマーベルト）が3万9380円、オレンジ（ナイロンベルト）が4万2680円。「HUAWEI WATCH FIT 5」のブラック、ホワイト、パープル、グリーン（フルオロエラストマーベルト）が2万7280円、シルバー（グレーとイエローグリーンのバイカラー/ナイロンベルト）が3万580円。

発売を記念したキャンペーンとして、「HUAWEI Band」シリーズと「HUAWEI WATCH FIT」シリーズを持っている人を対象に、現在利用中のスマートウォッチのシリアルナンバーを入力すると、「HUAWEI WATCH FIT 5」シリーズが20%割引で購入できる。HUAWEI公式オンラインストアが対象店舗となる。

取得できるクーポンは、「HUAWEI Band」シリーズを持っている場合、「HUAWEI Band 11」シリーズまたは「HUAWEI WATCH FIT 5」シリーズで使える20%割引クーポンが選べる。「HUAWEI WATCH FITシリーズ」を持っている場合は、「HUAWEI WATCH FIT 5」シリーズで使える20%割引クーポンが、HUAWEIのイヤホンを持っている場合は「HUAWEI FreeClip 2」が20%割引されるクーポンがプレゼントされる。

HUAWEI公式ストアで使えるクーポン 持っている製品 クーポン対象商品（持っている製品1つにつき1つ） 「HUAWEI Band」シリーズ 「HUAWEI Band 11」シリーズ20%割引 「HUAWEI WATCH FIT 5」シリーズ20%割引 「HUAWEI WATCH FIT」シリーズ 「HUAWEI WATCH FIT 5」シリーズ20%割引 「HUAWEI」のイヤホン（Eyewearは対象外） 「HUAWEI FreeClip 2」20%割引