¡ÚÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¡Û¹â¹»À¸¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö´ôÉìÌôÁ·»¨¼Ñ¡×¤¬»¨¼Ñ¥°¥é¥ó¥×¥êÄºÅÀ¤Ë¡ª¿©°é¿ä¿ÊÁ´¹ñÂç²ñ¤Î½ÐÅ¸¤â
Á´¹ñÄ´Íý»ÕÍÜÀ®»ÜÀß¶¨²ñ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»¨¼Ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè4²óZ-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê·èÀï(ºÇ½ª¿³ºº)¤ò5·î22Æü(¶â)¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£±þÊçÁí¿ô1,636ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï´ôÉì¸©¤ÎÎÓÎÜ³¤¤µ¤ó(¾ëÆî¹âÅù³Ø¹»2Ç¯À¸)¤Ë¤è¤ë¡Ö´ôÉìÌôÁ·»¨¼Ñ¡×¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¶¨²ñ¤Ï6·î6Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè21²ó¿©°é¿ä¿ÊÁ´¹ñÂç²ñ in ¤È¤Á¤®¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢»¨¼Ñ¤Î¿©Ê¸²½·Ñ¾µ»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»¨¼Ñ´ØÏ¢´ë²è¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÖÂè4²óZ-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤ÎÎÓÎÜ³¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö´ôÉìÌôÁ·»¨¼Ñ¡×¡£ÃÏ¸µ¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¡¢SDGs(ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹Åù)¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»¨¼Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Åß¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬·ã¤·¤¤´ôÉì¸©¤ÎÃÏ°èÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÌôÁ·¥¹¡¼¥×¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ôÉì¸©¤Î¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢´¨¤¤Åß¤ËÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿³ºº°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤ªÀµ·î¤Ë¡¢¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤é·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¡¢È¯ÁÛÎÏ¡¦¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Á´¹ñ¤«¤é½¸·ë¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈºîÉÊ
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÌÚ²¼ÃÒ¼Ó»Ò¤µ¤ó(°¦ÃÎ¸©Î©¿ðÎÍ¹âÅù³Ø¹»2Ç¯À¸)¤Î¡ÖÅ·¤à¤¹»¨¼Ñ¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê·èÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾®Ãæ¹âÀ¸¤«¤éÊç½¸¤·¡¢Ä´Íý»Õ³Ø¹»¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿1,636ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢°ì¼¡¡¦Æó¼¡¿³ºº(½ñÎà¿³ºº)¤òÄÌ²á¤·¤¿5ºîÉÊ¡£
·èÀïÅöÆü¤Ï¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¤¹¤·ÏÂ¿©Ä´ÍýÀìÌç³Ø¹»¤Î¶µ°÷¡¦³ØÀ¸¤¬¥ì¥·¥Ô¤Ë´ð¤Å¤ºÆ¸½Ä´Íý¤·¡¢Æ±¹»¹»Ä¹¤ä³ØÀ¸¡¢ÎÁÍý¿Í¡¢ÇÐÍ¥¤é¤¬¼Â¿©¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê°Ê³°¤Î·èÀï¿Ê½ÐºîÉÊ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¶áÆ£Ì¤ºÌ¤µ¤ó(ËÌ³¤Æ»Ê¸¶µÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»2Ç¯À¸)¹Í°Æ¤Î¡Ö¥¤¥Ê¥ó¥¯¥ë(¹¬¤»)³ÆÑ(¤«¤¤¤»¤ó)»¨¼Ñ¡×¡¢
»°½Å¸©¤Îùþ±ÊÉ´²Ö¤µ¤ó(»°½Å¸©Î©ÌÀÌî¹âÅù³Ø¹»2Ç¯À¸)¹Í°Æ¤Î¡Ö°ËÀª¤Î·Ã¤ß»¨¼Ñ¡Á°ËÀª°òÆþ¤ê¤Ä¤¯¤Í¤È°ËÀªÃãÄÒ¤±»ÅÎ©¤Æ¡Á¡×¡¢
Z-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²Æì¸©¤ÎÅìçÐÆáÇÆµ©Çµ¤µ¤ó(ÀÐ³À»ÔÎ©ÀÐ³ÀÃæ³Ø¹»2Ç¯À¸)Â¾¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡ÖÈ¬Ê¡¤ÎºÌ¤ê ¥¤¥Ê¥à¥É¥¥¥Á»¨¼Ñ¡Á²ÆìÅÁÅý¡ß¿·½Õ¡Á¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖZ-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï¡¢Á´¹ñÄ´Íý»ÕÍÜÀ®»ÜÀß¶¨²ñ¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤Ë»¨¼ÑÊ¸²½¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¿©°é»ö¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£Âè4²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤Ç»ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»¨¼Ñ¡ª¡×¡£»²²ÃÂÐ¾Ý¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾®Ãæ¹âÀ¸¸Ä¿Í¤Þ¤¿¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¡£ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò1¼ïÎà°Ê¾åÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢SDGs¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬±þÊçÍ×¹à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¿©ºà¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿³ºº¤Ï¡ÖÆÈÁÏÀ¡¦»Â¿·¤µ¡×¡Ö¿©ºà¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¡×¡ÖºÌ¤ê¡¦¸«±É¤¨¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ(Ì£ÉÕ¤±¡¦ÁÇºà¤Ê¤É)¡×¤Î4¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
[caption id="attachment_1621788" align="aligncenter" width="600"] ¿³ºº°÷½¸¹ç¼Ì¿¿(º¸¤«¤é¡§³ØÀ¸¡¢ÃÓÅÄ¤µ¤ó¡¢±üÅÄ¤µ¤ó¡¢Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¡¢³ØÀ¸)[/caption]
¿©°é¿ä¿ÊÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê´ë²è
¤Þ¤¿¡¢¿³ºº°÷¤Ï¡¢¡Ö¶äºÂ¾®½½¡×Å¹¼ç¤Î±üÅÄÆ©¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÓÅÄ¹Ò¤µ¤ó¡¢Åìµþ¤¹¤·ÏÂ¿©Ä´ÍýÀìÌç³Ø¹»¡¦³Ø¹»Ä¹¤ÎÄ¹Ã«ÀîÅ¯Ìé¤µ¤óµÚ¤ÓÆ±¹»³ØÀ¸2Ì¾¤¬Ì³¤á¤¿¡£
Á´¹ñÄ´Íý»ÕÍÜÀ®»ÜÀß¶¨²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ203¹»¤ÎÄ´Íý»ÕÍÜÀ®»ÜÀß(Ä´Íý»Õ³Ø¹»)¤ò²ñ°÷¤È¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤Ä´Íý»Õ¤ÎÍÜÀ®¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£6·î6Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè21²ó¿©°é¿ä¿ÊÁ´¹ñÂç²ñin¤È¤Á¤®¡×¤Ø¤â½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£
¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ÖÂè4²óZ-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×·èÀï¤ÎÍÍ»Ò¤òÊü±Ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê·èÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿»¨¼Ñ5ºîÉÊ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤òÇÛÉÛ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
[caption id="attachment_1621789" align="aligncenter" width="600"] 1680mm¡ß1440Ð¤Î¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ª»¨¼Ñ¥Þ¥Ã¥×¡×[/caption]
Â¾¤Ë¤â¡¢46ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»¨¼Ñ¤ÎÆÃÄ§¤òÆüËÜÃÏ¿Þ¾å¤ËÊ¬ÉÛ¤·¤¿¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ª»¨¼Ñ¥Þ¥Ã¥×¡×Å¸¼¨¤È¡¢
ÅÁÅý»¨¼Ñ¥ì¥·¥Ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ª»¨¼Ñ¤¢¤ì¤³¤ì¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢
¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥Ã¥¯¥³¡¼¥È»îÃå¡õ»£±Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¡ØÁí¹çÄ´ÍýÍÑ¸ì¼Åµ¡Ù(Á´Ä´¶¨È¯´©)¤«¤é»ØÄê¤µ¤ì¤¿Ä´ÍýÍÑ¸ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡ÖÄ´ÍýÍÑ¸ì¼Åµ¥¯¥¤¥º¡×¤â´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖZ-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤Ø»¨¼ÑÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ëÁ´¹ñÄ´Íý»ÕÍÜÀ®»ÜÀß¶¨²ñ¡£¥ì¥·¥ÔÇÛÉÛ¤äÂÎ¸³¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢£¡ÖÂè21²ó¿©°é¿ä¿ÊÁ´¹ñÂç²ñ in ¤È¤Á¤®¡×½ÐÅ¸³µÍ×
³«ºÅÆü¡§6·î6Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§¥Þ¥í¥Ë¥¨¥×¥é¥¶¡¿ÆÊÌÚ¸©Î©±§ÅÔµÜ»º¶ÈÅ¸¼¨´Û Á´Ä´¶¨¥Ö¡¼¥¹(D10)
½»½ê¡§ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¸µº£Àô6-1-37
´ë²è¾ÜºÙ¡§https://www.jatcc.or.jp/works/education/nza/
Z-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¾ÜºÙ¡§https://www.jatcc.or.jp/works/education/z-1/
(Kanako Aida)