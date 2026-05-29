コレクションって並べたくなる！パターンの決め手は「順列」【マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話】

コレクションって並べたくなる！パターンの決め手は「順列」

コレクションの並べ方

5枚の絵画から3枚を選んで並べて飾るのは何通り？

5枚の絵画から3枚を選び、壁に並べて飾ることにしました。何通りの飾り方があるでしょうか？

最初に壁の左端にかける絵は5枚のなかのどれでもよいので、5通りの選び方があります。真ん中にかける絵は、左端にかけた絵を除く4枚のなかのどれかなので4通りの選び方があります。最後に右端にかける絵は、残りの３枚のなかのどれかなので3通りの選び方があります。

したがって、5枚の絵画のなかから3枚を選び、壁に並べて飾る場合の数は、次のかけ算で求めることが可能です。

5×4×3＝6 通り

順列で求めてみよう

このように、異なるn個のものからr個選んだ並べ方のことを、n個からr個選ぶ「順列」といいます。

順列は「P」という記号を使用して表します。ｎ個からｒ個選ぶ順列なら「nPr」というふうになるのです。右の例のように５枚のなかから３枚を選んで並べる順列の場合、「5P3」と表示します。

一般的に、異なるｎ個のものからr個（重複なし）を選んで並べる場合の数は、次のような公式で求めることができます。

出典：『マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話』