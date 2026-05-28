「ドジャース４−１ロッキーズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロッキーズ戦に「１番・投手兼指名打者」で先発し、６回を無安打１失点で５勝目（２敗）を挙げた。打者では一回に相手先発の菅野から９号ソロをマークした。今季４本目の先頭打者本塁打で、４打数１安打１打点。大谷がメジャーで日本人投手と先発で投げ合うのは初めて。４−１で勝ったドジャースは連勝を５に伸ばした。

完ぺきだった。初回の大谷の打席。菅野が投じたこの日最速１５１キロ直球を粉砕した。センターバックスクリーンまで一気に運ぶ、飛距離１２９メートルの豪快アーチ。「当たった瞬間、入るなと思った。いいスイングだった」。本拠地をどよめかせた６戦ぶり、９号先頭弾を自画自賛した。

前日の試合で右手に死球を受けて途中交代。後遺症が心配される中、リアル二刀流で躍動した。打席で自分を援護すると、マウンドでは三回まで無安打に抑え込んだ。

四回は２四死球で得点圏に走者を背負うと、ギアを上げた。内野ゴロ２つで１点を失ったが、最速１６１キロの直球を投げ込み、後続を断った。直球とスイーパーが８割を占めた配球で無安打ピッチング。六回を三者凡退で締めると、地元ファンから総立ちでたたえられた。

ところが、試合後の大谷は９９球を振り返り、「うーん、どうですかねぇ、全体的に自分の制球力と格闘していた感じかなと思います」と渋い表情。今季最多の５四死球に「ヒットを打たれる方がまだリズム的に悪くない。球数的にもシングルを打たれる方が効率的」と反省を口にした。

ロバーツ監督は制球に苦しみながらも無安打に抑えた投球を「とんでもなく競争心の強い選手だ」と感嘆。勝っても満足しない姿を昨季限りで引退したレジェンド左腕のカーショーと重ね合わせ、「すごく似ている」と言った。

ド軍は今季３度目の５連勝で貯金は今季最多の１６。打って、投げて、大谷が二刀流でチームを引っ張っていく。