【大雨速報】27日は鹿児島県で線状降水帯発生の恐れ！気象予報士が警戒を呼びかけ
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気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【線状降水帯】鹿児島は27日要警戒 半日前予測発表」と題した動画を公開した。動画では、鹿児島県（奄美地方を除く）に発表された線状降水帯の予測について、雨雲レーダーや天気図を用いて詳細に解説している。
松浦氏によると、27日の朝から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨の災害危険度が急激に高まる恐れがあるという。線状降水帯自体の予測の的確率は低いものの、「大雨の発生確率というのは60%程度あるんです」と指摘し、危険な降り方になるとして警戒を呼びかけた。
気象データを用いた解説では、東シナ海にある低気圧から伸びる温暖前線に向かって、非常に暖かく湿った空気が流れ込むことで、大気の状態が非常に不安定になると予測。27日の朝の時点で雨雲が組織化し、「バックビルディング型の降水が予想されます」と語った。さらに、27日午後9時までの24時間降水量は、九州南部で150ミリ以上、屋久島では200ミリを超える可能性があると説明し、土砂災害への警戒を強調している。
前回発表された奄美地方の予測は陸上では外れたものの、海上では基準を満たす雨量を観測しており、「完全な空振りとは言えない」と補足。鹿児島県においても、仮に線状降水帯が発生しなかったとしても危険な雨になる恐れがあるとして、十分な警戒をするよう促して動画を締めくくった。
松浦氏によると、27日の朝から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨の災害危険度が急激に高まる恐れがあるという。線状降水帯自体の予測の的確率は低いものの、「大雨の発生確率というのは60%程度あるんです」と指摘し、危険な降り方になるとして警戒を呼びかけた。
気象データを用いた解説では、東シナ海にある低気圧から伸びる温暖前線に向かって、非常に暖かく湿った空気が流れ込むことで、大気の状態が非常に不安定になると予測。27日の朝の時点で雨雲が組織化し、「バックビルディング型の降水が予想されます」と語った。さらに、27日午後9時までの24時間降水量は、九州南部で150ミリ以上、屋久島では200ミリを超える可能性があると説明し、土砂災害への警戒を強調している。
前回発表された奄美地方の予測は陸上では外れたものの、海上では基準を満たす雨量を観測しており、「完全な空振りとは言えない」と補足。鹿児島県においても、仮に線状降水帯が発生しなかったとしても危険な雨になる恐れがあるとして、十分な警戒をするよう促して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。