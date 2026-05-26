【双子座】週間タロット占い《来週：2026年6月1日〜6月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月1日〜6月7日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月25日〜5月31日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では作戦なしで進むと良いです』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
金運が良く、いつもより収入が増えやすい時です。けれどそれは長期的に続くものではないので、あまりそれに依存しない方が良いでしょう。仕事や公の場では、アピール力がいつもよりアップします。けれど内容が周囲の人達が求めている内容ではないようです。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
計算立てて行動をとっていきます。かなり知恵を絞って立てた計画でも、相手には無器用に映るようです。どのみち相手が有利な流れになるので、あまり取り繕わないでいると良いでしょう。シングルの方は、一つ一つのことに対して臆病になる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が人恋しさに依存して来やすいです。
｜時期｜
6月4日 誰かの特別になる ／ 6月7日 良い情報が入る
｜ラッキーアイテム｜
チョコレート菓子
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞