おうち時間が大充実ッ！？【セリア】悶絶級の可愛さ♡「サンリオグッズ」

【セリア】では、おうち時間のお供にぴったりな「サンリオグッズ」を販売中。時間が過ぎるのを忘れるほど夢中になれるアイテムの数々は、見つけたら思わず全種類手に入れたくなるはずです。今回は、悶絶級の可愛さが魅力のサンリオグッズを紹介します。

ラインナップが増えて全6種類に

小さなビーズを貼り付けて作る「ビーズアートシール」に、サンリオキャラクターズの新作が登場。「サンリオキャラクターズ ビーズアートシール2」は、第1弾のハローキティ・クロミ・シナモロールのラインナップに続く商品で、第2弾ではマイメロディ・ポムポムプリン・ポチャッコが新たに加わりました。

準備不要ですぐに始められる

袋の中には、シールシート・ジェルシート・ペン・トレー・ビーズがセットになっており、開封後はすぐに始められます。作り方も簡単で、シートに記載されている番号通りにビーズを貼り付けていくだけ。完成後は、写真立てなどに入れて飾ったり、手帳やノートなど好きなところに貼ったりして楽しめます。

デザインの可愛さにテンションが上がる！

セリアでは、サンリオキャラのワッペンも人気商品の1つ。最近では、ハンドメイドで使うだけでなく、シール帳を飾り付けるアイテムとしても注目されているため、以前よりも入手が難しくなっているようです。そんな人気のワッペンシリーズに新しく登場したのは、白クマの着ぐるみを着たデザイン。着ぐるみ部分がパイル生地になっていて、触り心地にも癒されそうです。

シール帳？ ハンカチ？ どこに貼ろう

パイルワッペンは裏面がシールになっているため、毛の短いハンカチであればペタっと貼り付けるだけで簡単にハンドメイドを楽しめます。ワッペンの上に当て布を敷いてアイロンで押し当てると、さらにしっかりと貼れるため、ハンカチ以外にもポーチ・洋服・バッグなど幅広いアイテムのアレンジに使えそうです。ワッペンをシール帳に貼れば、存在感抜群のコレクションになるはず。

【セリア】の「サンリオグッズ」は、入荷後即完売になることも。近くの店舗で見つからなかった場合は、ぜひほかの店舗にも立ち寄って探してみて。

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※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる