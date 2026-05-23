菊池は今季開幕投手を務めるも7先発で防御率5.81

エンゼルスは22日（日本時間23日）、菊池雄星投手を60日間の負傷者リスト（IL）に移行したことを発表した。復帰までは最短でも7月以降が見込まれる。日本の土曜に届いた悲報に、日米ファンも落胆している。

今年3月のWBCで初めて侍ジャパンに選出された菊池は、レギュラーシーズンでも開幕投手を務めてスタート。しかし4月29日（同30日）の敵地・ホワイトソックス戦で先発した際、3回の登板前に左肩の張りを訴えて緊急降板。その後、15日間のILに入った。

5月上旬には、カート・スズキ監督が3〜4週間のノースロー調整を課すことを明言。復帰まで時間がかかる見通しだった。その中でこの日、60日ILへの移行は発表された。ここまで7試合に先発し0勝3敗、防御率5.81だった。

2024年オフにエンゼルスと3年総額6367万5000ドル（約101億円）の契約を結んだ菊池は、1年目の昨季は自己最多178回1/3を投げてオールスターに選出された。しかし今季は開幕から状態が上がらず、ワークホースとしての働きも難しい現状だ。

日本のファンからも「後半戦のキーマンになってほしい」「早く復帰して欲しいです」「けっこう長いな……しっかり治してください！」「まじかーー」と悲しむ一方で、米ファンも「マジで最悪だ」「115敗待ったなし」「冗談だろ？」「悲しすぎるニュースだ」と肩を落とした。（Full-Count編集部）