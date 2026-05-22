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【危険】コレすると資金繰りが悪化する！絶対NGな行動をお伝えします。

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」の市ノ澤翔氏が、「【危険】コレすると資金繰りが悪化する！絶対NGな行動をお伝えします。」と題した動画を公開した。動画では、手軽に資金を調達できる「ファクタリング」に潜む危険性と、その正しい活用方法について解説している。



市ノ澤氏はまず、ファクタリングについて「債権の買取をしてくれる」サービスであり、売掛金を早期に現金化できるメリットがあると説明する。しかし、「キャッシュがないならファクタリングを利用しよう、この考えはめちゃくちゃ危険です」と警告する。その最大の理由は、手数料として事実上の高金利を取られ、結果的に資金繰りが悪化することにある。例えば、1ヶ月で10%の手数料を取られた場合、年利換算では120%という法外な数字になる。



さらに市ノ澤氏は、一度ファクタリングを使ってしまうと、先に入ってくるはずの売上が減少し、翌月以降の資金繰りがさらに厳しくなる「ファクタリング依存症」に陥る危険性を指摘する。常にファクタリングを使わざるを得ない状態となり、最終的には倒産に追い込まれる企業が少なくないという。また、法外な手数料を取る悪質な業者が絡むケースも存在し、過去にはクライアントが恐ろしいトラブルに巻き込まれそうになった事例も明かした。



ファクタリングは極力使わず、まずは金融機関からの借入など適正な資金調達を検討すべきだと市ノ澤氏は語る。どうしても利用する場合は、信頼できる業者を選び、V字回復が見込める確実な策がある場合に限定すべきである。何よりも「数字の管理を徹底する」ことで、ファクタリングに頼らずとも資金繰りが回る状態を普段から作っておくことが、経営を安定させるための絶対条件であると結んだ。