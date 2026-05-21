賞金総額10億円、最優秀賞は3億円――。スクウェア・エニックスが、“かなり本気”のゲーム開発コンテストを発表しました。

株式会社スクウェア・エニックスは5月20日、「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」の開催を発表。世界展開も視野に入れた新たなゲーム作品を募集するとしており、受賞作品には賞金だけでなく、配信・販売・マーケティングなどパブリッシング面での支援も行うとしています。

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応募資格は、日本国内在住の個人、グループ、または法人。対象は、完全オリジナルで他コンテストでの未受賞作品、かつ未発売作品に限られます。対象プラットフォームはモバイルおよびPCです。

賞金内訳は、最優秀賞（1作品）が3億円、傑作賞（4作品）が各1億円、優秀賞（10作品）が各3000万円。国内のゲームコンテストとしては異例の大型企画となっています。

応募時には、PDF形式の企画書、最大20分のゲームプレイ動画、ZIP形式の実行ファイルを提出。審査は一次審査で企画書と動画、二次審査で実行ファイルにてゲームをプレイして実施。その後、最終審査で面談を行う流れです。審査基準は新規性、独創性、娯楽性、完成度などとされています。

また、AIの使用については、透明性の確保と権利侵害防止を目的とした「AI利用ガイドライン」を近日公開予定。応募者には使用ツールの開示と権利保証を義務付け、商品化の際には必要に応じてAI生成箇所の手作業によるリライトや再構成を求めるとしています。

応募受付は2026年12月15日から2027年3月15日23時59分まで。結果発表は2027年6月30日を予定しています。

近年はインディーゲーム市場の盛り上がりもあり、小規模チームや個人開発作品が世界的ヒットにつながるケースも増加。そうした流れの中で、スクエニが“次世代クリエイター発掘”へ本腰を入れた形ともいえそうです。

なお、応募条件や詳細については、「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」公式サイトで公開されています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052108.html