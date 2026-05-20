【バナナ アフォガート フラペチーノ】 5月27日 発売予定 価格： お持ち帰り 687円 店内利用 700円 ※Tallサイズのみ

スターバックス コーヒー ジャパンは、「バナナ アフォガート フラペチーノ」を5月27日より発売する。価格はお持ち帰りが687円、店内利用が700円（Tallサイズのみ）。

「バナナ アフォガート フラペチーノ」は、とろりとしたバナナ果肉の自然な甘みと、焦がしキャラメルを思わせるコーヒーの香りが重なり合う、アフォガートのような味わいのフラペチーノ。カップの底にはおいしいのに規格外の「もったいないバナナ」の果肉が使用されている。

エスプレッソショットとクラシックシロップを合わせたエスプレッソソースが加わり、口にした瞬間に広がるバナナのコクのある甘さと、後味にふわりと残るエスプレッソ由来の香ばしさが心地よく調和。コーヒーが少し苦手な人も楽しみやすい、まろやかで奥行きのある味わいに仕上がっている。

□「バナナ アフォガート フラペチーノ」のお知らせページ

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