新山千春、愛車“ランクル70”でキャンプライフ満喫！
2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が17日、オフィシャルブログを更新。愛車の“ランクル70”で楽しんだキャンプの様子を公開し、自然の中で過ごす休日についてつづった。
「2026/05/17」と題して更新したブログで、新山は「休みの日は愛車のランクル70でキャンプ！！これがわが家の楽しみになりました」と報告。「まだまだ始めたばかりの初心者なのであれがない、今度はあれを買いたそう！が毎回見つかってます笑」とユーモアを交えてキャンプライフを楽しむ様子を明かした。
また、「大自然の中で鳥の声を聞いて、深呼吸して メイクだって髪型だって、返信だって なんもかんも頑張らなくていい時間！！」と自然の中で過ごす魅力や、「愛車に乗って向かった 先で休む！！on offのメリハリある生活を楽しんでます！」と充実したオフの時間を過ごしている様子。
キャンプ中に鮎を焼いたという新山。「皮パリッパリで身がふっくらしててたまらなかったなぁ。。」とキャンプ飯を大絶賛。「滝をみに散歩したり、こうゆう大自然との時間が好きです」と自然への思いも吐露。
さらに、高校時代の友人が北海道へ移住し、１人で手がけているというナチュラルワインを味わったことも報告。「繊細で綺麗な味がしました」「作り手さんの心を昔から知ってるから いただく 大切さに涙が出て感動した日でした」と感慨深げにつづった。
ブログには、緑あふれる自然の写真や炭火で焼いた鮎にかぶりつく笑顔ショット、澄み切った青空の下、渓流や滝をバックにリラックスした表情を見せる姿、愛車の写真なども公開。
最後には「皆さんもわたしの友達のことを応援してくれたら嬉しいなぁ」と呼びかけ、「ジビエ料理も美味しかったなぁ」と振り返りながらブログを締めくくった。
新山は2014年に一般男性と再婚し、現在は夫婦での仲睦まじい様子や日常をたびたびブログで発信。また、約20年乗り続けた愛車“Jeep”から「ランドクルーザー70」に乗り換えたことも話題に。新たな愛車とともに、２日間で約1000キロにおよぶ旅を楽しんだことや同じランクル70のドライバーとの交流も楽しんでいることなどをブログでつづっている。
「2026/05/17」と題して更新したブログで、新山は「休みの日は愛車のランクル70でキャンプ！！これがわが家の楽しみになりました」と報告。「まだまだ始めたばかりの初心者なのであれがない、今度はあれを買いたそう！が毎回見つかってます笑」とユーモアを交えてキャンプライフを楽しむ様子を明かした。
キャンプ中に鮎を焼いたという新山。「皮パリッパリで身がふっくらしててたまらなかったなぁ。。」とキャンプ飯を大絶賛。「滝をみに散歩したり、こうゆう大自然との時間が好きです」と自然への思いも吐露。
さらに、高校時代の友人が北海道へ移住し、１人で手がけているというナチュラルワインを味わったことも報告。「繊細で綺麗な味がしました」「作り手さんの心を昔から知ってるから いただく 大切さに涙が出て感動した日でした」と感慨深げにつづった。
ブログには、緑あふれる自然の写真や炭火で焼いた鮎にかぶりつく笑顔ショット、澄み切った青空の下、渓流や滝をバックにリラックスした表情を見せる姿、愛車の写真なども公開。
最後には「皆さんもわたしの友達のことを応援してくれたら嬉しいなぁ」と呼びかけ、「ジビエ料理も美味しかったなぁ」と振り返りながらブログを締めくくった。
新山は2014年に一般男性と再婚し、現在は夫婦での仲睦まじい様子や日常をたびたびブログで発信。また、約20年乗り続けた愛車“Jeep”から「ランドクルーザー70」に乗り換えたことも話題に。新たな愛車とともに、２日間で約1000キロにおよぶ旅を楽しんだことや同じランクル70のドライバーとの交流も楽しんでいることなどをブログでつづっている。