Screenshot: Gizmodo US/ The Android Show

Google（グーグル）が毎年開催する、開発者向けカンファレンスGoogle I/O。今年は今日、19日からスタート。日本時間では19日の真夜中26時（20日2時）から基調講演が始まります。

これに先駆けて、先週開催されたThe Android Show: I/O Edition 2026では、AIを主軸としたAndroidのアップデートがすでに発表されています。昨年のGoogle I/Oでは、Geminiの性能アップデートやAI検索、Android XRが主であり、今年もその流れは続きそう。

以下、今夜の発表会に期待したいことをまとめてみました。

Geminiのさらなる性能UP

昨年のGoogle I/Oでは、Gemini 2.5 Flash、2.5 Proを含むGemini 2.5を発表。11月にはGemini 3が、2月3月にはGemini 3.1 Proと3.1 Flash-Liteが続々発表されました。さらなるGeminiのアップデート発表はきっとあると思いますが、これがGemini 3.5や3.8と刻んでくるか、Gemini 4となるのか…。

どんな数字になっても、Android、ChromeOS、Android Autoにより深く広く浸透していくことは間違いなし。注目すべきは、各プラットフォーム・端末で、パラメーターとスピードがどれほど伸びているのか。

AndroidはOSからISへ

Image: Google

The Android Showでチラ見せされた、Android 17プレビュー。Gemini Intelligenceの力で、オペレーティングシステムからインテリジェンスシステムへと変化をとげ、Geminiが端末内全体で（アプリをまたいで）ユーザーの動きを理解してサポートします。いわゆるAIエージェント化がさらに進む形であり、Android搭載のスマホやタブレットの使い方が変わると言われています。Google I/Oでは、このインテリジェンスシステムをデモ会場で実際に触れるかなと期待しています。

しかし、すでに気になっているのは、Android公式サイトの記述にあるGemini Intelligence対応端末の条件…。メモリ12GB以上のフラッグシップクラスの端末で、Android OSアプデ5回分、AI CoreとGemini Nano v3対応のモデルじゃないと使えないらしいのです。これはかなり厳しい条件で、Pixel 9やGalaxy Z Fol7ですら対象にならないかも…。

Android XR最新情報

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

昨年かなりの時間が割かれたAndroid XR。今年はいよいよこれを載せたハードが登場しそうなので、発表会でモノ＝製品が登場することに期待。デモ会場でその製品を先行体験できればいうことなし。7月開催のSamsung（サムスン）発表会では、サムスン初のスマートグラス発表に期待がかかっており、これがAndroid XR搭載グラス第一弾となる可能性も。

ライバルとなるのは当然Metaのスマートグラス。Meta最大の弱点は、サードパーティアプリがないこと（先日、SDK/ウェブアプリが公開されたばかり）。その間にGoogelがどこまで追いつけるかが見ものです。

Googlebook OS（仮）のお名前は？

Screenshot: Gizmodo US/ The Android Show

Android Showでは次世代ノートパソコンとしてGooglebookがサプライズ発表されました。が、これに搭載されるOSが少々ぼやっとしたまま。ChromeOSとAndroidを統合したOS、コードネーム「Aluminium OS」が搭載されるのでしょうが、正式名称は何になるんでしょう。そのままAluminium OS？ Google OS？ Anchrome OS？発表されるかな。

デモ会場で、Asus、Acer、Dell、HP、Lenovoなどが製造するだろうGooglebookを展示してくれたら最高ですね。

AI生成画像・動画

昨年ヴァージョン3にアプデされたGoolgleのAI動画生成Veo。AI生成動画に賛否両論、好き嫌いはあれど、Google I/Oで Veo 4が発表されれば、その安全性についても触れられることになり、そう？

その他

Android Autoのアプデはすでに発表されていますが、その他のプラットフォーム、Wear OS、Google TV、ChromeOSでも最新版の報告はあるかもしれません。

一方で、メモリ不足でハードが厳しいときだけに、Pixel端末の発表は期待薄。あるとしたら、Googleチップ次モデルとなるTensor G6のAI性能やPixel 11シリーズ、Pixel Watch 5のチラ見せがいいところかな。