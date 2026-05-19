「冒険家エリオットの千年物語」、製品版へ引き継ぎ可能な体験版「Prologue Demo」配信
スクウェア・エニックスは、6月18日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Windows/Steam用アクションRPG「冒険家エリオットの千年物語」について、製品版へセーブデータを引き継ぐことができる新たな体験版「Prologue Demo」の配信を開始した。
体験版の配信を記念して「スピードくじキャンペーン」も開催される。また、ファイナルトレーラーも公開された。【『冒険家エリオットの千年物語』ファイナルトレーラー】
体験版「Prologue Demo」
本作の舞台となる「フィレビルディア」の世界では、遊び方はプレーヤー次第。物語に沿って冒険を進めたり、未開の地を探索し、新たな武器や魔石を入手したりすることができる。本体験版でプレイしたセーブデータは、そのまま製品版へ引き継ぐことが可能だ。
□PS5「Prologue Demo」のページ
□Nintendo Switch 2「Prologue Demo」のページ
□Steam「Prologue Demo」のページ
※本体験版は、製品版の一部を切り出したものです。移動可能エリアが限られる等、製品版と一部異なります。
※「セーブデータ連動特典」は「Prologue Demo」では入手できません。あらかじめご了承ください。
体験版配信記念！スピードくじキャンペーン開催
【実施期間】
5月19日（火）12時～5月31日（日）23時59分
セーブデータを引き継ぎ可能な体験版が配信されたことを記念して、その場で当たりが分かるスピードくじキャンペーンが開催される。1日1回、毎日チャレンジすれば、最大13回の当選チャンスがある。
【賞品】
千年賞 : Amazonギフトコード1,000円分
万年賞 : オリジナルメダル ＋ Amazonギフトコード3,000円分
【参加方法】
（1）「冒険家エリオットの千年物語」公式Xアカウント (@EL1000_PR)をフォローする。
（2）公式アカウントが投稿する、キャンペーン対象投稿をリポスト
（3）リポストしたら、キャンペーン対象投稿の添付画像をタップして、キャンペーンページから抽選に参加
・参加は1日1回までとなり、はずれても翌日また参加できる。
・当選者にはDM（Xチャット）にて連絡が入る。
セーブデータ連動キャンペーン
「冒険家エリオットの千年物語」をプレイするゲーム機本体に、「オクトパストラベラー0」、HD-2D版「ドラゴンクエストI&II」、「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター」、「バリアスデイライフ」、「トライアングルストラテジー」、「聖剣伝説3 TRIALS of MANA」のいずれかのセーブデータが保存されている場合（機種によっては、アカウントに購入履歴がある場合）、以下の特典を受け取ることができる。なお、対象タイトルに体験版がある場合は、体験版のセーブデータでも受領可能。詳細は公式サイトで確認できる。
「オクトパストラベラー0」
・剣の魔石「聖火の導き」
体力が30％以下の敵に対し、剣のダメージが10％上昇。
HD-2D版「ドラゴンクエストI&II」
・剣の魔石「かいしんのいちげき」
剣のクリティカル発生率が6％上昇。
「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター」
・剣の魔石「ブレイブ」
剣のダメージが10%上昇。ガード時、盾の耐久力が減少しやすくなる。
「バリアスデイライフ」
・剣の魔石「外征の心得」
剣のチャージ時間が10％短縮。
「トライアングルストラテジー」
・剣の魔石「反撃の備え」
盾の耐久力が90％以上の時、剣のダメージが10％上昇。
「聖剣伝説3 TRIALS of MANA」
・ローラントの飾り羽根
とある王国に伝わる美しい羽根の飾り。これを持っていると、街で誰かと出会えるようだ。
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