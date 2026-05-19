【冒険家エリオットの千年物語】 6月18日 発売予定（Steam版のみ6月19日） 価格： 通常版/ダウンロード版 7,480円 コレクターズエディション 22,990円 デジタルデラックス版 8,580円 CEROレーティング：B（12歳以上対象） プレイ人数：1人（※ローカル2Pプレイにも対応）

スクウェア・エニックスは、6月18日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Windows/Steam用アクションRPG「冒険家エリオットの千年物語」について、製品版へセーブデータを引き継ぐことができる新たな体験版「Prologue Demo」の配信を開始した。

体験版の配信を記念して「スピードくじキャンペーン」も開催される。また、ファイナルトレーラーも公開された。

体験版「Prologue Demo」

【『冒険家エリオットの千年物語』ファイナルトレーラー】

本作の舞台となる「フィレビルディア」の世界では、遊び方はプレーヤー次第。物語に沿って冒険を進めたり、未開の地を探索し、新たな武器や魔石を入手したりすることができる。本体験版でプレイしたセーブデータは、そのまま製品版へ引き継ぐことが可能だ。

□PS5「Prologue Demo」のページ



□Nintendo Switch 2「Prologue Demo」のページ

□Steam「Prologue Demo」のページ

※本体験版は、製品版の一部を切り出したものです。移動可能エリアが限られる等、製品版と一部異なります。

※「セーブデータ連動特典」は「Prologue Demo」では入手できません。あらかじめご了承ください。

体験版配信記念！スピードくじキャンペーン開催

【実施期間】

5月19日（火）12時～5月31日（日）23時59分

セーブデータを引き継ぎ可能な体験版が配信されたことを記念して、その場で当たりが分かるスピードくじキャンペーンが開催される。1日1回、毎日チャレンジすれば、最大13回の当選チャンスがある。

【賞品】

千年賞 : Amazonギフトコード1,000円分

万年賞 : オリジナルメダル ＋ Amazonギフトコード3,000円分

【参加方法】

（1）「冒険家エリオットの千年物語」公式Xアカウント (@EL1000_PR)をフォローする。

（2）公式アカウントが投稿する、キャンペーン対象投稿をリポスト

（3）リポストしたら、キャンペーン対象投稿の添付画像をタップして、キャンペーンページから抽選に参加

・参加は1日1回までとなり、はずれても翌日また参加できる。

・当選者にはDM（Xチャット）にて連絡が入る。

セーブデータ連動キャンペーン

「冒険家エリオットの千年物語」をプレイするゲーム機本体に、「オクトパストラベラー0」、HD-2D版「ドラゴンクエストI&II」、「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター」、「バリアスデイライフ」、「トライアングルストラテジー」、「聖剣伝説3 TRIALS of MANA」のいずれかのセーブデータが保存されている場合（機種によっては、アカウントに購入履歴がある場合）、以下の特典を受け取ることができる。なお、対象タイトルに体験版がある場合は、体験版のセーブデータでも受領可能。詳細は公式サイトで確認できる。

「オクトパストラベラー0」

・剣の魔石「聖火の導き」

体力が30％以下の敵に対し、剣のダメージが10％上昇。

HD-2D版「ドラゴンクエストI&II」

・剣の魔石「かいしんのいちげき」

剣のクリティカル発生率が6％上昇。

「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター」

・剣の魔石「ブレイブ」

剣のダメージが10%上昇。ガード時、盾の耐久力が減少しやすくなる。

「バリアスデイライフ」

・剣の魔石「外征の心得」

剣のチャージ時間が10％短縮。

「トライアングルストラテジー」

・剣の魔石「反撃の備え」

盾の耐久力が90％以上の時、剣のダメージが10％上昇。

「聖剣伝説3 TRIALS of MANA」

・ローラントの飾り羽根

とある王国に伝わる美しい羽根の飾り。これを持っていると、街で誰かと出会えるようだ。

(C) SQUARE ENIX

