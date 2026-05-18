【付録】KINOKUNIYA「ボックス保冷ポーチ」が付いてくる！ 予約必須の『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』は6月17日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』（オレンジページ）の「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
オレンジページから6月17日に発売される『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』（税込1430円）。付録として、「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」が付いてきます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』の「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」が見逃せない！
オレンジページから6月17日に発売される『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』（税込1430円）。付録として、「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」が付いてきます。
ボックス型で安定感抜群！精肉パックも平らに収納可能今回の付録は、底面が広く設計されたボックス型の保冷ポーチです。マチがしっかりしているため、スーパーで購入した精肉やお惣菜のパックを平らな状態のまま安定して入れることができます。中身が傾きにくいため、液漏れや偏りを防げるのが嬉しいポイントです。日々のお買い物はもちろん、お弁当箱を水平に持ち運びたいランチタイムにも重宝します。
見た目以上の収納力！レジャーやコスメ収納にも最適コンパクトな見た目ながら収納力は抜群で、350ml缶なら6本、500mlペットボトルなら横に倒して4本ほど収まるサイズ感です。内側にはポケットが付いており、保冷剤を入れて冷却効果を高めることもできます。また、高さがあるためスキンケアのボトルなどを立てて収納するコスメポーチとして活用するのもおすすめです。しなやかな素材なので、使わないときはスリムに折りたたんで持ち運べます。
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また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)