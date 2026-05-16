ラグビー芸人・しんや、第1子誕生を報告「家族ワンチームで頑張っていきます」 25年12月に結婚発表
ラグビー芸人のしんや（35）が16日、第1子誕生を報告した。自身のSNSで明らかにした。
【写真】めちゃくちゃうれしそう…我が子を抱き満面の笑みを浮かべるしんや
しんやは【ごラグビー】と書き出すと「Re令和ロマンの前説でも発表させて頂きましたが、チームメイトが増えました」と子どもが誕生したことを報告。「屈強なラガーマン男の子トライ 家族ワンチームで頑張っていきます」と、子どもを抱き満面の笑みを浮かべる自身の写真とともに決意を語った。
しんやは、1990年5月21日生まれ、吉本興業所属。帝京大学出身で、芸人になる前にサラリーマンを5年経験。ラグビー芸を武器に、2019年にNSC大阪を首席で卒業。同年はラグビーワールドカップが行われた影響で仕事が殺到していた。また26年の『 R-1グランプリ2026』では初の決勝進出を果たした。
プライベートでは25年12月に20年の交際期間を経て結婚したことを明かしていた。
【写真】めちゃくちゃうれしそう…我が子を抱き満面の笑みを浮かべるしんや
しんやは【ごラグビー】と書き出すと「Re令和ロマンの前説でも発表させて頂きましたが、チームメイトが増えました」と子どもが誕生したことを報告。「屈強なラガーマン男の子トライ 家族ワンチームで頑張っていきます」と、子どもを抱き満面の笑みを浮かべる自身の写真とともに決意を語った。
しんやは、1990年5月21日生まれ、吉本興業所属。帝京大学出身で、芸人になる前にサラリーマンを5年経験。ラグビー芸を武器に、2019年にNSC大阪を首席で卒業。同年はラグビーワールドカップが行われた影響で仕事が殺到していた。また26年の『 R-1グランプリ2026』では初の決勝進出を果たした。
プライベートでは25年12月に20年の交際期間を経て結婚したことを明かしていた。