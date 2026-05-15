ジャイアンツとの4連戦カード最終戦

【MLB】ドジャース 5ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）

ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でのジャイアンツ戦に5-2で勝利し、2連勝となった。大谷翔平投手は出場せず、今季初の休養日となった。

大谷は前日の同戦に先発登板。7回8奪三振無失点の好投で3勝目をマーク。チームの連敗を4で止めていた。試合に出場しないのは昨年の161試合目、9月27日（同28日）の敵地マリナーズ戦以来となった。

大谷は試合中、ベンチで山本らチームメートと談笑するなどリラックスした様子だった。ロバーツ監督は15日（同16日）からのエンゼルス戦では、またラインナップに戻すと説明している。

ドジャースは「1番・指名打者」で出場したスミスが先頭打者弾。2回にはキム・ヘソンの適時打で2点目を挙げた。先発シーハンは6回に左翼手T・ヘルナンデスのミスも絡みランニング本塁打を許す不運もあったが、その失点だけにとどめ6回2失点の力投。6回にはコール、ロハスの適時打で3点を追加した。（Full-Count編集部）