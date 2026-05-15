松村北斗主演・日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）『告白−25年目の秘密−』に、実力派俳優の玉山鉄二と塩野瑛久の出演が決定！主人公とヒロインを取り巻く重要人物として物語に深く関わり、長年にわたる想いと過去の事件が絡み合うラブサスペンスに新たな緊張感をもたらす。

本作は、愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村北斗）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか──。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

玉山が演じる佐倉泰輔は、麻里子の見合い相手。祖母との縁で出会い彼女に一目惚れする。また、警視庁捜査一課の刑事として麻里子の周囲で起きる不審な出来事を追っており、恋と事件の両面で物語の核心に迫っていく存在となる。

玉山鉄二 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/kokuhaku/articles/5461v96slbtmovzsrp50.html

塩野が演じる相良友也は、爽太の大学時代からの友人で現在はカフェの店長をしている。明るく誰とでも打ち解ける一方で、どこか一定の距離を保つ人物。爽太に関わる秘密を唯一知る存在として物語に関わっていく。

塩野瑛久 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/kokuhaku/articles/5461l0xg3rnqdvd79m8w.html

また、TVerにて5月13日に公開した、塩野演じる“爽太の親友”をイラストで表現したキャスト考察動画が話題に。「なんかやばいことやってないよな、お前？」というセリフとともにSNSではさまざまな考察が飛び交った。さらに5月14日には、玉山の25年前の実際の写真を使用した「まりこのお見合い相手は誰？」という動画も公開し話題に。その正体が塩野と玉山であったことが明らかになった。

TVer：https://tver.jp/series/srxgfpsozv

玉山と塩野が演じる役柄によって、爽太と麻里子を取り巻く関係、そして恋と過去、それぞれの要素がどのように交わっていくのか注目される。

■作品情報

「それは、純愛か、狂気か。」

一人の女性に、幼い頃から25年間、片想いし続けてきた主人公。

それは、「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。

陰から彼女を追い続ける理由。

その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件とそれぞれが抱える秘密が深く関係している。

長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から、日常がスリリングに動き始める。

人は好きな人のことならなんでも知りたい。

だけど、それはどこまでなら許されるのか。

もしも、この愛が全て仕組まれたものだとしたら…。

最も無垢で、最も危険なラブサスペンスが幕を開ける。

＜スタッフ＞

脚本：渡邉真子

チーフプロデューサー：松本京子

企画・プロデューサー：青木泰憲

プロデューサー：鈴木努 田上リサ

監督：堀江貴大 鈴木浩介

制作プロダクション：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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