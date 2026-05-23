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しゅんダイアリー就活チャンネルが「【注意】「ミスると損するよ」就活生がやりがちな判断ミスを徹底解説！27卒も28卒もチェック必須！」を公開した。就活本著者のトイアンナ氏を招き、企業研究から内定承諾に至るまで、就活生が陥りがちな思い込みと、それを打破するための具体的な解決策を解説した。



企業研究において、トイアンナ氏は「業界を絞ること」の危険性を指摘する。業界を絞りすぎると、相性が悪くて全落ちした際に「もしかして社会人失格なんじゃ」と自分を責めてしまうからだ。そのため「業界はたくさん見まくったほうが良い」とアドバイスした。また、採用ページだけでなく、有価証券報告書や統合報告書を生成AIに読み込ませて分析させるという、現代ならではの効率的な手法も紹介した。



続くエントリーシート（ES）の話題では、ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）について「落ちる人ほど曖昧に書く」と手厳しく指摘。「周囲を巻き込んで」といった抽象的な表現を避け、「100回営業電話をかけた」など、具体的な行動や成果を書くべきだと語った。ESの本来の目的は凄さをアピールすることではなく、「会社の中でどういうふうにその人が活躍できる資料として使えているか」を示すことだと本質を突いた。



面接対策においては、初期段階で緊張のあまり「とりあえず答えて全然違うことを言っている」就活生が多いことに言及。これを克服するには「自分よりえらい大人と話した経験をたくさん積むこと」が重要だと語った。さらに、不通過だった面接の振り返りについては「自分で面接を振り返るとだいたい間違ってる」と語り、第三者から客観的なフィードバックをもらうよう推奨した。



最後に内定承諾のフェーズについて、周囲からすごいと言われるような「一番モテそうな会社にする」といった社会的評価や、企業のビジョンだけで決めてしまうことへのリスクを解説した。「自分の暮らしがどれだけ楽になるかを見ましたか」と問いかけ、給与などのハード面を冷静に確認する重要性を説いた。就活生が陥りがちな思い込みを正し、客観的な視点を持つことが納得のいく就職活動の鍵であると結論付けた。