ピエトロから9年ぶりの新顔登場！「青いキャップ」のうま塩ドレッシングが万能すぎて、献立のマンネリも解決できそう
【画像を見る】「ピエトロドレッシング うま塩 」は実はこんな料理にも合う！
忙しい毎日の食卓、サラダの味付けがいつも同じになってしまったり、子どもがなかなか野菜を食べてくれなかったりと、悩みは尽きないですよね。そんな私たちを美味しいドレッシングで応援してくれている株式会社ピエトロから、主力定番ドレッシングとしてはなんと9年ぶりとなる待望の新フレーバーが登場しました。
その名も、「ピエトロドレッシング うま塩 」。
これまでのドレッシングと何が違うの…？そのポイントと実際に食べてみた感想をお届けします。
ピエトロのドレッシングといえば、オレンジ色のキャップの「和風しょうゆ」がおなじみですが、今回の新作は鮮やかな青いキャップが目印です。すっきりとした海のイメージが新鮮で、冷蔵庫の中でもパッと目を引きそうですね。
この「うま塩」は、素材そのものの味わいを引き立てる“塩”にこだわり、ミネラルが程よく含まれ、うま味の強い九州・天草の塩を使用。開発にはなんと2年の歳月をかけ、0.5g単位での微調整を数十回も繰り返して完成したのだそうです。
■ただの「塩味」じゃない！ピエトロらしい具材感とパンチがたまらない
さっそくサラダにかけてみると、まず驚くのがその具材感。ピエトロらしい刻みたまねぎに加え、すりごまやブラックペッパーもしっかり入っていて、見た目からも満足感が伝わってきます。
食べてみると、単にさっぱりしているだけではありません。ごま油とにんにくの風味がガツンと効いていて、後を引くおいしさ！オイル入りのドレッシングだからこそ感じられる、しっかりとした「うま味」の重なりは、大人だけでなく子どもも大好きな味。これなら、野菜がちょっと苦手というお子さんもモリモリ食べてくれそうです。
■肉や海鮮、餃子にも合う「万能調味料」としても優秀
このドレッシングのすごいところは、サラダ以外にも幅広く使える万能さ。今回は冷しゃぶサラダと、餃子に合わせてみました。
冷しゃぶサラダはうま味のある塩の味わいが豚肉のおいしさを引き立て、さっぱりしながらも上品な味わいがやみつきになるおいしさでした。餃子はジューシーな肉のうま味にブラックペッパーやにんにくのスパイス感が絶妙にマッチして、いくらでも食べられてしまうほど。
ほかにも、海鮮塩焼きそばやチョレギ風サラダなど、これ一本で味付けが決まるので、献立に迷ったときや「あと一品」が欲しいときに重宝しそうです。
＊ ＊ ＊
毎日頑張って料理を作っていると、どうしても味付けがマンネリになってしまうこともありますよね。そんなときはこの新しい「塩ドレ」で、簡単で美味しい、新鮮な1皿を楽しんでみませんか。
文＝レタスクラブ編集部C