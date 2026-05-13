レイザーラモンHGの“細木数子激怒事件”舞台裏 相方・RGがぶっちゃけ 直前に出演した人気芸人の時点で「機嫌が悪かった」
Netflixの公式YouTubeチャンネルが12日に更新。配信中のNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』に関連した動画「細木数子が4人...!?『細木数子王 決定戦』」を公開した。
【動画】レイザーラモンHGの“細木数子激怒事件”舞台裏が明かされた『細木数子王決定戦』
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
出演したのは、南海キャンディーズの山里亮太、野性爆弾のくっきー！、レイザーラモンのRG、鬼越トマホークの良ちゃんの4人。それぞれ細木のふん装姿で登場した。そんな中で、RGから語られたのが、細木がHGに激怒した“事件”の裏話だった。
HGと細木をめぐっては、2005年放送の『ズバリ言うわよ！』にて、HGが自身のキャラをまっとうしていったところ、細木が「無礼な態度はやめなさい！」「アンタが私を否定している」と激怒。テレビ史に残る瞬間となった。
YouTube番組の中で、RGは細木の姿のままで「HGちゃんに驚がくの事実を聞いてきたわよ。あの子、私の前で腰を振って怒ったんだけど。なんで怒ったのかというとね、HGちゃんが出る前にパペットマペットちゃんが来ていて。パペットマペットちゃん、どの受け答えも全部、人形でやるから、その時から機嫌が悪かったらしい」と秘話を明かした。芸人たちは知られざる舞台裏に爆笑となり、くっきーは「溜まっていたヤツが爆発したのね」と笑っていた。RGは「全てはパペットマペットから始まった。うしくん、カエルくんから」とかみ締めるように話していた。
【動画】レイザーラモンHGの“細木数子激怒事件”舞台裏が明かされた『細木数子王決定戦』
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
HGと細木をめぐっては、2005年放送の『ズバリ言うわよ！』にて、HGが自身のキャラをまっとうしていったところ、細木が「無礼な態度はやめなさい！」「アンタが私を否定している」と激怒。テレビ史に残る瞬間となった。
YouTube番組の中で、RGは細木の姿のままで「HGちゃんに驚がくの事実を聞いてきたわよ。あの子、私の前で腰を振って怒ったんだけど。なんで怒ったのかというとね、HGちゃんが出る前にパペットマペットちゃんが来ていて。パペットマペットちゃん、どの受け答えも全部、人形でやるから、その時から機嫌が悪かったらしい」と秘話を明かした。芸人たちは知られざる舞台裏に爆笑となり、くっきーは「溜まっていたヤツが爆発したのね」と笑っていた。RGは「全てはパペットマペットから始まった。うしくん、カエルくんから」とかみ締めるように話していた。