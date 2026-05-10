チャンネル登録者220万超の人気YouTuber・カノックスターさんが2026年5月9日に公開した動画で、「ヨメック」こと妻との関係について報告した。

カノックスターさんは24年1月に一般女性と結婚し、同5月に第1子長女が生まれたことを公表している。以降は家族の動画も多数公開しており、広く支持されている。

きっかけは「育児の姿勢が極端に変わったこと」

カノックスターさんは9日に「奥さんと娘が家出しました。離婚寸前までいったやりとり隠さず公開します。」と題した動画を公開した。ゴールデンウィークに妻が娘と実家へ帰ったとして、「明確に理由があって、俺ここ2、3週間の行動っていうか生活が怠けすぎてて」などと切り出している。

夫婦共働きのところ、最近は自身が動画撮影や編集をはじめ仕事に追われていたこともあって、育児や家事を妻に任せがちになっていたと説明。「自覚はあったのにどこか甘えてた」と反省し、家事などが出来ていない以上に「夫婦としての最低限のマナー」や「感謝」不足が問題だったのではないかとみていた。

途中から登場したヨメックさんは、ケンカになっていたと明かし、「1番の自分のきっかけとしては、やっぱ育児の姿勢が極端に変わったこと」「ここ1か月くらい？」と振り返った。カノックスターさんは「プラス、お互いの夫婦としての恋愛感情的なのが、圧倒的に俺が少ないっていう感じになってたんですよね？」ともいう。

カノックスターさんが「1番悪いのは何なんだろうな？」と尋ねると、ヨメックさんは「悪いとかはないと思うよ、もう。2人で向き合えるか、やめるかの2択」と答え、「仕事をどうにか仕組み化してください」などとアドバイス。下記のような思いも伝えた。

仕事の改善を志す夫の様子には「できて、余裕ができたらいいね。あなたにも」と声をかけていた。最後にカノックスターさんは「一旦仲直りでいいですか？」といい、ヨメックさんと握手し、「俺的には本当に離れたくないと思ってるんで」と話す場面もあった。

動画のコメント欄では、「あかん、奥さんの態度が覚悟決めた人に見えて苦しい」「しっかり家族だけの時間の中で話してほしい」「ここが離婚したらさすがに立ち直れない」などと驚きが広がっている。

一方、ヨメックさんは9日にインスタグラムのストーリーズを更新し、動画のURLを紹介しながら「実は一年前くらいから別れる選択肢が浮かんでいてGW中は実家で息抜きしてました」と明かした。

続く投稿ではDMが数々寄せられたと感謝し、動画での発言について「旦那のファンが見るコンテンツで私の主観でのマイナスな事実を言うのは違うと思い彼の解釈に対する会話してただけです！」と説明。下記のようにも述べている。

「家事育児折半を要求してるとか 2、3週間の育児が甘いとか 女性としてみて欲しいからこうなったわけではないのです 結論は動画で話してます！少し整理がついてまた頑張ろうと前向きです！結婚ってむずいな〜〜〜」