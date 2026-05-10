愛媛vs富山 スタメン発表
[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節](ニンスタ)
※15:00開始
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 16 細谷航平
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 49 阿部稜汰
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 山原康太郎
DF 26 金沢一矢
MF 13 山下雄大
MF 39 武藤寛
MF 48 行友翔哉
FW 27 舩橋京汰
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 13 深澤壯太
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
MF 34 竹中元汰
FW 15 坪井清志郎
控え
GK 21 寺門陸
DF 19 實藤友紀
MF 17 湯之前匡央
MF 25 安光将作
MF 32 溝口駿
MF 48 植田啓太
FW 30 中島裕希
FW 39 古川真人
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
※15:00開始
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 16 細谷航平
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 49 阿部稜汰
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 山原康太郎
DF 26 金沢一矢
MF 13 山下雄大
MF 48 行友翔哉
FW 27 舩橋京汰
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 13 深澤壯太
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
MF 34 竹中元汰
FW 15 坪井清志郎
控え
GK 21 寺門陸
DF 19 實藤友紀
MF 17 湯之前匡央
MF 25 安光将作
MF 32 溝口駿
MF 48 植田啓太
FW 30 中島裕希
FW 39 古川真人
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮