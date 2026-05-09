『すみっコぐらし』×「あっとほぉーむカフェ」がコラボ！ メイド姿の特別メニュー＆グッズを展開
『すみっコぐらし』とメイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」がコラボレーションしたカフェ「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」が、5月15日（金）から東京・秋葉原で、8月7日（金）から大阪・日本橋で開催される。
【写真】萌え〜なメニューを用意！ コラボカフェの詳細
■メイド姿のすみっコたちが登場
今回開催される「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」は、すみっコたちの世界観を表現した見た目にも楽しい特別メニューやオリジナルグッズが展開される期間限定のコラボカフェ。
メイド姿になりきったすみっコたちのイラストを用いたメニューには、「すみっコたちのおかえりなさいませオムライス」や、「しろくまのもえのちかいピンクカレー」など、ユニークでかわいらしい料理が並ぶ。
また、食後にぴったりなスイーツ「ねこのかくれんぼドーナツ」や「とんかつ＆えびふらいのしっぽのあげあげ♪ ステージケーキ」に加え、すみっコたちをそれぞれイメージしたカラフルなドリンクも提供される。
さらに、メイド姿のすみっコたちをデザインした「アクリルキーホルダー」や「ミニトートバッグ」など「あっとほぉーむカフェ」ならではのオリジナルグッズが販売されるほか、各種利用特典も用意される。
日程
■東京・秋葉原：「あっとほぉーむカフェAKIBA カルチャーズZONE店」
5月15日（金）〜7月31日（金）
■大阪・日本橋：「あっとほぉーむカフェ 大阪本店」
8月7日（金）〜9月14日（月）
【写真】萌え〜なメニューを用意！ コラボカフェの詳細
■メイド姿のすみっコたちが登場
今回開催される「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」は、すみっコたちの世界観を表現した見た目にも楽しい特別メニューやオリジナルグッズが展開される期間限定のコラボカフェ。
また、食後にぴったりなスイーツ「ねこのかくれんぼドーナツ」や「とんかつ＆えびふらいのしっぽのあげあげ♪ ステージケーキ」に加え、すみっコたちをそれぞれイメージしたカラフルなドリンクも提供される。
さらに、メイド姿のすみっコたちをデザインした「アクリルキーホルダー」や「ミニトートバッグ」など「あっとほぉーむカフェ」ならではのオリジナルグッズが販売されるほか、各種利用特典も用意される。
日程
■東京・秋葉原：「あっとほぉーむカフェAKIBA カルチャーズZONE店」
5月15日（金）〜7月31日（金）
■大阪・日本橋：「あっとほぉーむカフェ 大阪本店」
8月7日（金）〜9月14日（月）