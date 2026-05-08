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実業家のマイキー佐野氏が考察！『圧倒的に勝ち組確定です。今年の第四半期で圧倒的な利益を出した企業がこれ』

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実業家のマイキー佐野氏が、韓国の半導体企業であるSK ハイニクスの急成長と今後の展望について解説している。



佐野氏が注目するのは、AI産業の急拡大によって需要が爆発的に増加した高帯域メモリの分野だ。SK ハイニクスはこの分野において圧倒的な技術優位性を持ち、時価総額は数年前と比較して大幅に上昇している。東アジア企業が世界の時価総額上位に名を連ねるなか、日本企業の存在感が薄れつつある現状も指摘される。半導体産業において、地域間の競争構図が急速に塗り替えられつつある。



直近の財務実績は市場の予想を大きく上回るものだった。売上高は急増し、営業利益率は他の主要半導体企業を凌駕する水準に達した。AI向けの高付加価値製品の価格上昇に加え、汎用メモリ製品の供給不足が重なり、収益構造が根本的に変化したと佐野氏は指摘する。保有現金も大幅に積み上がっており、財務基盤の健全さが際立っている。さらにNVIDIAとの緊密な協力関係が競争優位の核心を支えており、次世代製品においても受注シェアで競合他社を大きく上回る状況が続いている。



こうした業績を背景に、SK ハイニクスはNASDAQへの上場計画を進めている。その狙いは資金調達にとどまらない。韓国市場特有の株価の過小評価--いわゆる「コリアン・ディスカウント」--を解消し、グローバルな評価基準で正当に評価されることが主要な目的だ。佐野氏はかねてからソフトバンクについても同様のNASDAQ上場を提唱しており、先に実行に移したのが韓国勢だったと述べている。



上場が実現すれば、主要インデックスへの組み入れが見込まれ、世界中のインデックスファンドから自動的に資金が流入する構造が生まれる。現在の株価収益率は米国の半導体セクター平均と比べて著しく低い水準にあり、適正評価に向かえば株価には大幅な上昇余地があるとのシミュレーションが示される。ただし佐野氏自身も、この試算はあくまで単純なマクロ経済的な計算に過ぎず、政治・制度・環境リスクは一切考慮していない点を明言している。



新株発行をめぐっては国内株主からの反発も予想されるが、長期的には一株当たりの価値が成長するとの見方が専門家には多い。SK ハイニクスのNASDAQ上場は、韓国企業のガバナンス構造をグローバルスタンダードへ引き上げる歴史的な実験でもあると、佐野氏は位置づける。