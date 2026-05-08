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ゆっくり不動産、「キャンプ空間」と「ミニプール」を備えた新感覚民泊を内見！「遊び心のなせる技」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り】石垣島で人気沸騰中？新感覚の民泊リノベ物件を内見！」と題した動画を公開した。動画では、沖縄県石垣島にあるユニークな民泊物件「今ココホテル」を内見し、普通のマンションの一室を大胆にリノベーションした新感覚の空間を紹介している。



数々の個性的な設計監理をした「ビーフンデザイン」が設計したこのホテルは、石垣港近くの繁華街に位置している。外観は一般的なマンションだが、一歩足を踏み入れると、高い天井と開放的な空間が広がる。一つ目の部屋は、低い壁で緩やかに仕切られたブース型のベッドルームや、足元に花ブロックを用いたキッチンが特徴的だ。また、ガス乾燥機やオーバーヘッドシャワーが完備されており、滞在の質まで考えられている。最大の見どころは、リビングの延長にある「ミニプール」。お湯を張れば大きなバスタブとしても利用でき、ゆっくり不動産は「ビーフンさんの遊び心のなせる技」と感心した様子を見せた。



さらに、コンセプトが異なる二つ目の部屋も内見。こちらは床が緑色で、ハンモックやテントが設置された「キャンプ場」のような空間が広がっている。小上がりのベッドスペースにはタープが張られ、プロジェクターで壁に映像を投影できるなど、室内にいながらアウトドア気分を満喫できる工夫が凝らされている。



天候に左右されず、宿そのものをエンジョイできる仕掛けが満載の同物件。単に宿泊するだけでなく、「非日常の過ごし方を楽しむための部屋」として、石垣島を訪れる際の滞在先の選択肢になり得る存在だ。