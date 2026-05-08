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「今買わないと、もう一生手が届かなくなるかも……」

2026年現在、住宅価格の高騰を受けて20代の持ち家率が過去最高を記録しています。50年ローンやペアローンを駆使して「早期取得」に動く若年層が増える中、建築士の目から見て避けては通れない「見落とされたリスク」があります。



今回は、建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の田村啓さんが、住宅ローン完済までの長い道のりで家計を破綻させないための「修繕費と維持管理」のリアルを解説します。



■ 1. 「買った値段で売れる」は戸建てでは至難の業

マンションと違い、郊外の戸建てで資産価値を維持し続けるのは非常に難易度が高いのが現実です。

立地の壁：資産価値が落ちにくい好立地は、その多くがマンションに押さえられています。

人口減少の波：20～30年後に売却や相続を考える際、多くの郊外エリアでは買い手を見つけること自体が難しくなっている可能性があります。

「コンディション」が唯一の武器：将来、家を売る・貸す・譲るとなったとき、買い手が最初に見るのは「適切にメンテナンスされてきたか」という履歴です。



■ 2. マンションにはあって、戸建てにない「積立」の強制力

マンション居住者は「修繕積立金」を毎月強制的に徴収されますが、戸建てはすべてが自己責任です。

リフォームローンという「落とし穴」：準備なしに突然の修繕（雨漏りや外壁劣化）に直面すると、リフォームローンを組むことになります。しかし、リフォームローンは住宅ローンに比べて金利が高く、返済期間も短いのが特徴です。

家計のダブル・トリプルパンチ：住宅ローンの返済に加え、高額なリフォームローン、さらには教育費や車のローンが重なることで、家計は一気に「破綻」へと向かいます。



■ 3. 月々「2万円」の準備が未来を分ける

インフレで物価が上がる中、修繕費の準備を「現金」だけで行うのはリスクもあります。

・積立の目安： 一般的な戸建ての場合、月々2万円が修繕費の最低ラインとされています。

・資金運用の視点： インフレで物の価格が上がるこれからの時代、現金の価値は相対的に下がっていきます。単なる貯金だけでなく、資金を「運用」に回して修繕の原資を育てていくという視点も、これからのオーナーには不可欠です。

・「適度な点検」で大病を防ぐ： 人間ドックと同じで、5年・10年ごとの定期的なホームインスペクション（住宅診断）が、結果的に高額な修繕費用を抑える最大の方法になります。



【まとめ】「維持管理」を味方につけ、資産を守り抜く

長期ローンを組んでマイホームを手に入れることは、一つの大きな決断です。しかし、家は建てて終わりではありません。大切なのは、「住み始めてからの維持管理」を家計の柱として組み込んでおくことです。

早期のチェックは、将来の自分に対する一番の備えになります。今のわずかな手間を省いてしまうと、数年後に「プロの目を通しておけばよかった」という、少し重たい宿題を自分に課すことになりかねないからです。

建物の「今の健康状態」を正しく把握し、「いつ、どこに、いくら必要か」という見通しを立てた晴れやかな気持ちで、これからの長い戸建てライフを楽しみましょう。

もし、「今の自分たちの貯蓄ペースで将来の修繕に応えられるか不安」「中古で買ったこの家の傷み具合を正確に知りたい」と感じるなら、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを、住まいの「資産価値ドック」としてぜひ活用してください。